Cyber Security Italy Foundation: il direttore scientifico è Angelo Tofalo

La Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico, compie un altro significativo passaggio verso la piena operatività: il presidente Marco Gabriele Proietti e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno infatti nominato il Comitato tecnico scientifico Cyber.

La nomina dell'ex grillino

Direttore Scientifico della Fondazione sarà Angelo Tofalo (ex deputato M5S), salernitano, ingegnere, già sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore con delega specifica alla trattazione della materia cibernetica, protagonista della creazione del C.O.R., il Comando per le Operazioni in Rete della Difesa e del C.O.S., il Comando per le Operazioni Spaziali. Relatore, inoltre, per la Commissione IV, dei decreti attuativi dell’A.C.N., l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. "Voglio ringraziare - scrive Tofalo sui social - il Consiglio di Amministrazione della Cyber Security Italy Foundation, in particolare il Presidente Marco Gabriele Proietti, per avermi individuato tra vari CV, proposto e poi nominato Direttore Scientifico.Prima di accettare questo prestigioso incarico ho chiesto, ed ottenuto, di poter visionare personalmente ogni nominativo in ingresso nel Comitato Tecnico Scientifico che avrò l’onore di guidare.

Gli altri nomi

Sei professionisti ed esperti della comunità cyber e della sicurezza sono stati selezionati tra i rappresentanti più autorevoli del mondo accademico, delle imprese, delle professioni, delle istituzioni e dell’innovazione: Matteo Macina (Responsabile Cyber Security), Massimo Ravenna (Responsabile Cyber Security), Simone Pezzoli (Group Chief Technology Officer), Nicola Paolino (Security Innovation Principal Director), Tiziano Li Piani (Security Manager), Pasquale de Rinaldis (Responsabile Cyber Security).