Fondi Coesione, De Luca: "Siamo ancora in attesa della firma"

Durante la consueta diretta social del venerdì, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha affrontato numerosi temi. Tra gli argomenti principali, l'attesa per la firma dell'accordo di coesione con il Governo nazionale e la battaglia contro l'autonomia differenziata.

Accordo di coesione con il Governo nazionale

De Luca ha espresso la sua preoccupazione per il ritardo nella firma dell'accordo di coesione tra Governo e Regione, sottolineando che, dal punto di vista delle verifiche tecniche, "gli stessi dirigenti del ministero ci dicono che non c'è più nulla da fare, è tutto pronto". Tuttavia, la mancata firma "mantiene il blocco e tiene sospesi tutta una serie di interventi che sono di grande importanza per la regione e per gli operatori economici". Il presidente ha elencato una serie di progetti bloccati, tra cui il comparto della cultura, della musica e del teatro, nonché opere fondamentali come la gara per l'ospedale Incurabili a Napoli, il Collana e l'ospedale Santobono. "È tutto sospeso in attesa della firma", ha dichiarato De Luca, invitando i cittadini a "contare i giorni che passano" e ricordando che "vi possiamo solo dire contate i giorni che passano. È giusto il caso di ricordare che quando passa un anno di tempo significa un aumento dei costi per realizzare le opere che va dal 20 al 30 per cento. Aspettiamo, fate anche voi il calcolo delle giornate che passano come lo facciamo noi"

Autonomia differenziata

Un altro tema cruciale affrontato da De Luca è stata l'autonomia differenziata. Il presidente ha annunciato l'avvio della raccolta firme per un referendum, sottolineando la duplice battaglia della Regione Campania: "contro l'autonomia nella misura in cui spacca l'Italia, ma anche contro il centralismo ministeriale". De Luca ha ribadito che la linea della Regione è "burocrazia zero" e ha auspicato un dialogo con tutte le componenti dinamiche del Paese, dal Nord al Sud, senza guerre ideologiche ma con un focus su interventi concreti e immediati.