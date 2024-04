Fondi Sviluppo e Coesione, De Luca: "Speravo di avere un confronto con Fitto"

"Va ancora avanti la battaglia da molti mesi per lo sblocco di 6 miliardi per la Campania dai Fondi sviluppo e coesione. Oggi è stato a Napoli il ministro Fitto e mi auguravo di poter avere un confronto diretto con lui sul fondo, ma non è stato possibile". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta su Facebook. "Credo che sia utile chiarire - ha detto - che noi cerchiamo la collaborazione con tutti e in primo luogo con gli esponenti del Governo ma abbiamo anche il dovere per la nostra popolazione di portare avanti i fatti. Il governo della Campania si basa sulla concretezza delle aspettative e sull'orientamento di ragionare sulla base dei fatti, non degli ideologismi. Penso al grande progetto del fiume Sarno: quando ci siamo insediati non c'era nulla. Noi siamo riusciti a fare le opere di disinquinamento del fiume e di potenziamento dei depuratori. Dobbiamo trovare 600 milioni di euro che sono sul Fondo di Sviluppo e Coesione ed è un'altra criticità che va risolta".

"Campania terra creativa"

"La Campania è una terra creativa, la Regione anche è un'istituzione con luoghi di grande creatività, che noi stiamo invitando ad emergere. Ci sono alcuni ambientini anche fra di noi che vanno bonificati. Diciamo che non è Oxford, direbbe qualcuno non è Times Square. Diciamo che non è Stoccolma". "Potete avere l'orgoglio, cittadini campani - ha aggiunto De Luca - di avere un governo regionale che sul tema del rigore è pronto a sfidare a chiunque. Abbiamo gestito l'istituzione che ci avete affidato e dato l'onore di governare con un rigore spartano. Possiamo camminare a testa alta in Italia e nel mondo". Ma c'è stato spazio anche per gli attacchi ai media: "Vedo servizi televisivi creati ad hoc per dare un quadro negativo. L'ultimo ha tentato di costruire uno scandalo su operai forestali che non lavorano. Tutt'altro: a loro abbiamo cercato di dare lavoro facendo gare trasparenti e pubbliche. Quindi, mentre per anni ci sono stati scioperi per farsi assumere dalla Regione, noi abbiamo fatto il possibile per dare lavoro e per non subire ricatti dalle liste di lotta. Hanno presentato un'operazione di trasparenza come una porcheria clientelare. Per ogni campagna di falsificazione corroborata dal testimone di cui sopra c'è una querela".