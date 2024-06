Autonomia Differenziata, De Luca guida la rivolta: "Finalmente anche altri si sono svegliati"

"Registro con soddisfazione il fatto che finalmente ci si è svegliati sul tema dell'autonomia differenziata e ho visto con soddisfazione che ci sono state dichiarazioni anche di colleghi presidenti di Regione dell'area poliTica di maggioranza, in particolare il collega Roberto Occhiuto e il collega Vito Bardi, di Calabria e Basilicata. Devo dire all'amico Occhiuto, persona perbene e bravo amministratore, che forse potevamo mobilitarci un po' prima". Lo ha detto, nel corso della consueta diretta sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Ci siamo sentiti - ha detto De Luca in riferimento al collega calabrese - gli ho telefonato, alla vigilia della manifestazione che ho organizzato il 16 febbraio a Roma, e Roberto mi ha detto che aveva un po' di problemi in relazione alla situazione nazionale, e io a dirgli: ma che te ne frega, tu fai il governatore della Calabria, pensiamo alle nostre comunità. Comunque - ha aggiunto De Luca - meglio tardi che mai. Considero importante la presa di posizione di Occhiuto e Bardi. La battaglia deve continuare".