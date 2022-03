Covid, De Luca: "A Carnevale mangiatevi la lasagna, ma tenetevi la mascherina". Stoccata alla Russia

"L'ordinanza per l'uso obbligatorio della mascherina in casi di assembramento rimane in vigore, per decisione nazionale. La mia preoccupazione è che non cominciamo a perdere la testa a Carnevale, quindi mangiatevi la lasagna, mangiatevi le zeppole, mangiate quello che diavolo volete, ma tenetevi la mascherina sul volto". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a margine di un appuntamento a San Valentino Torio, ribadendo l'obbligatorietà dell'uso della mascherina all'aperto in caso di assembramenti. "Stiamo veramente tornando alla vita normale - ha aggiunto De Luca - e, se qualcuno ancora non l'ha capito, in Campania abbiamo fatto un miracolo con 10mila dipendenti in meno nella nostra sanità. Cerchiamo di non perdere quello che abbiamo fatto, basta poco. Un po' di attenzione e un po' di senso di responsabilità, e davvero ci riprendiamo la vita".

La Guerra in Ucraina

Evitare danni alla popolazione civile e "offrire una via d'uscita alla Russia" che "si è incartata". Queste le priorità secondo il presidente della Regione Campania: "In questo momento - ha spiegato De Luca - dobbiamo lavorare su un unico obiettivo: evitare per quanto possibile danni alla popolazione civile. Tutto il resto viene dopo. La priorità oggi è evitare che ci siano migliaia di morti civili in Ucraina, e credo che da questo punto di vista dobbiamo riattivare per quanto possibile tutti i canali diplomatici, al di là delle sanzioni che giustamente sono state stabilite per la Russia. Ma dobbiamo anche lavorare per offrire una via d'uscita alla Russia, che mi pare si sia incartata in questo momento. Quindi noi dobbiamo lavorare per risolvere il problema, non per esasperare le situazioni. Questa a me pare la priorità".