"Caso" Coscioni, De Luca: "Al momento non è stato ancora sospeso nessuno"

"Non è stato ancora sospeso nessuno". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando la notizia arrivata in mattinata della sospensione del cardiochirurgo Enrico Coscioni dall'incarico di presidente dell'Agenas da parte della Presidenza del Consiglio. De Luca ne ha parlato a margine dell'inaugurazione di Eduwork, nuovo polo per saldatori e impiantisti industriali di Fmts Group, a Pontecagnano Faiano senza fornire ulteriori dettagli. Alla Regione non risulterebbe al momento sia stata formalizzata alcuna comunicazione da parte della Conferenza delle Regioni né dal Ministero della Salute. La Conferenza delle Regioni dovrebbe affrontare il caso Coscioni nella prossima riunione ed è possibile che sia in quella circostanza che sarà ratificato il provvedimento di sospensione annunciato oggi da alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia.