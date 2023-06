De Luca inaugura Centro per demenze e Alzheimer, poi annuncia: "A breve appaltiamo il nuovo Ruggi"

"Abbiamo una situazione pesante in tutt'Italia sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista del personale. Dal Piemonte alla Sicilia vi sono delle emergenze con cui bisogna fare i conti. Ci stiamo difendendo. Stiamo combattendo anche per recuperare criteri di equità, che ancora non sono stati recuperati perché nel riparto del fondo sanitario nazionale, la Campania rimane la regione più penalizzata d'Italia. Nonostante tutto, stiamo andando avanti". A dirlo, parlando della sanità, è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'apertura del centro diurno integrato San Matteo a Salerno, struttura sociosanitaria semiresidenziale per demenze e Alzheimer. Il 'governatore' campano annuncia, poi, che, "a brevissimo, appaltiamo l'opera fondamentale per la città, il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, parliamo del più grande investimento nella sanità campana. Arriveremo a mezzo miliardo di euro per un nuovo grande ospedale". "Stiamo procedendo, tenendo conto delle emergenze nazionali in maniera molto positivo", conclude De Luca.

Il centro

Ha aperto, questa mattina, a Salerno, il centro diurno integrato 'San Matteo', struttura sociosanitaria semiresidenziale per demenze e Alzheimer. Il taglio del nastro è stato affidato al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Afferente al distretto sanitario n.66, la struttura è stata realizzata dall’Asl Salerno per rispondere al bisogno di assistenza delle persone affette da deterioramento cognitivo al fine di favorire la permanenza presso il proprio domicilio, luogo privilegiato degli affetti, il più a lungo possibile e per offrire, allo stesso tempo, sostegno alle famiglie che se ne occupano. La sede che ospita la struttura di via Salvatore Calenda si articola in locali polifunzionali, che sono stati ristrutturati, nei quali vengono svolte attività di socializzazione, riattivazione motoria, cognitiva e sensoriale dedicate agli utenti. Il centro, dedicato al Santo Patrono della città che la ospita, inoltre, è stato concepito tenendo conto del ruolo fondamentale esercitato dalla qualità degli ambienti nel processo di cura degli ospiti. Gli spazi, infatti, sono dotati di elementi riconducibili alla vita ordinaria, con angoli di privacy, percorsi semplici e sicuri, luminosi e con arredi smussati e confortevoli. "Credo che sia un servizio di grande civiltà", sottolinea il governatore campano, spiegando che "si attivano venti posti letto per malati di Alzheimer. E' un'attività semiresidenziale, quindi è possibile accogliere questi pazienti dalla mattina alle 8 alle 16 di pomeriggio. E' un segno di grande qualità della sanità salernitana".