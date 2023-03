Codice Appalti, psicologici di base e fondi per gli ospedali: De Luca a tutto campo

Dal nuovo Codice degli Appalti alla Sanità, dagli auguri di guarigione per Papa Francesco ai messaggi di cordoglio per i personaggi illustri spirati nell’ultima settimana in Campania. Di questo ha parlato prevalentemente, oggi, il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta del venerdì su Facebook.

Le critiche al Codice degli Appalti

E’ il primo tema ad essere affrontato: “Credo di essere uno dei pochi che si è battuto contro la palude burocratica, si è battuto per eliminare bordature inutili per gare e opere pubbliche. Hanno fatto tentativi per semplificare le procedure ma hanno esagerato in senso opposto. Se va avanti la proposta che abbiamo letto sui giornali siamo alla irresponsabilità totale"."Si prevede di poter fare gare a ruota libera senza vincolo di nessun tipo - ha sottolineato - giustamente il presidente Busia ha messo in guardia dai pericoli". Per il presidente della Regione "nel nostro Paese dobbiamo accelerare ma anche mettere dei vincoli dobbiamo accelerare i processi di modernizzazione ma non eliminare i controlli".

Gli psicologi di base

Nel corso della diretta, De Luca ha confermato la volontà di puntare alla figura dello psicologo di base. “Noi in Campania partiamo da un programma gigantesco che riguarda sanità e opere pubbliche. Per quanto riguarda la sanità, stiamo definendo il servizio degli psicologi di base, siamo l'unica Regione d'Italia che ha approvato una norma in questo senso. Stiamo predisponendo un protocollo con l'ordine degli psicologi e, nel giro di due mesi, saremo in grado di impegnare centinaia di psicologi sui territori, in convenzione con la sanità pubblica della nostra regione. E' un'iniziativa che offre sbocchi occupazionale a tanti psicologi e offre supporto alle famiglie, soprattutto nel rapporto con le giovani generazioni”.

I fondi per gli ospedali

Poi, anche oggi, De Luca ha ricordato gli investimenti (già annunciati nel corso delle precedenti dirette) sui fondi per alcuni ospedali. "Abbiamo un programma enorme di investimenti per efficientamento sismico per Asl e ospedali: Asl di Caserta, l'ospedale Rummo di Benevento, l'ospedale di Torre del Greco, l'Asl Napoli 3, il Rizzoli di Ischia, gli ospedali di Pozzuoli, Santobono, Colli, San Giovanni Bosci. Ben 23 milioni di euro per l'ospedale di Battipaglia, 4 interventi per 40 milioni di euro per l'ospedale di Nocera, 25 milioni di euro per il Ruggi d'Aragona".

Gli auguri al Papa

De Luca si è soffermato anche sulla condizioni di salute del Pontefice: "Un augurio di pronto ristabilimento a Papa Francesco, abbiamo visto le immagini di qualche giorno fa al termine di una udienza del Papa, abbiamo visto immagini di un uomo sofferente". Poi ha aggiunto: "Davvero sentiamo di fare i migliori auguri a Papa Francesco, un uomo che ha il pregio di dire quello che è giusto non quello che è più facile e comodo da dire - ha aggiunto - Ci auguriamo che si riprenda presto nell'interesse della pace e della convivenza tra i popoli".

I messaggi di cordoglio

Infine, i governatore ha espresso la sua vicinanza e il suo cordoglio per la morte di Gianni Minà, dell'avvocato penalista Paolo Carbone e del costruttore salernitano Vincenzo Russo.