Sanità, De Luca: "Comitato Lep? Truffa mediatica del mio amico Calderoli". Su Schillaci: "Di lui non so nulla"

Il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, composto da 62 esperti? Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lo definisce "un'altra truffa mediatica del mio amico Calderoli". "Si può immaginare che un gruppo di lavoro sia composto da 62 persone, la grandissima parte docenti universitari? - ha detto a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di endoscopia digestiva dell'ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino - quando facciamo un concorso per riunire la commissione composta da cinque persone ci mettiamo tre mesi. Avevamo proposto di impegnare l'ufficio parlamentare di bilancio che è un organismo terzo e competente, nel frattempo – sostiene De Luca - stanno bloccando decine di milioni di euro destinati al sud”.

La frecciata a Schillaci

Sempre in materia di Sanità, De Luca non ha commentato l’iniziativa del ministro della Salute Orazio Schillaci che prevede l’aumento degli stipendi per i sanitari che lavorano nei Pronto Soccorso. "Per adesso non so assolutamente nulla delle decisioni del ministro Schillaci. So solo che esiste un ministro della Salute di nome Schillaci". Il governatore evidenzia che in questo periodo "facciamo i conti con la difficoltà drammatica che riguarda il personale ospedaliero, rispetto alla quale il governo di prima e quello di ora non hanno fatto assolutamente nulla, siamo al punto che si fa fatica ad organizzare i turni nei pronto soccorso. Vediamo se ci sono nuove decisioni da parte del ministro della Salute, attendiamo ma al momento la situazione resta quella di sei mesi, un anno fa e cioè drammatica dal punto di vista del personale". "Nei Pronto soccorso abbiamo una fuga dei pochi medici che ci sono per lo stress lavorativo, per i carichi di lavoro, i concorsi che si fanno vanno deserti perché ovviamente il lavoro in un pronto soccorso è stressante ma da questo punto di vista non c'è stata per anni nessuna decisione" conclude De Luca.