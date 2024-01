De Luca contro il Governo "nemico del Sud": "Fitto? Il più inconcludente e più evanescente della storia repubblicana"

“Al di là di dichiarazioni a volte condivisibili del Ministro della Salute, ci troviamo di fronte a decisioni concrete del Governo che stanno portando al disastro la sanità pubblica nel nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca durante la diretta Facebook del venerdì. Per il Governatore manca “una programmazione da parte dei governi precedenti e di quello attuale, cioè sembra incredibile ma nessuno programma nulla, questa è la realtà”, ha tuonato, riferendosi all'organizzazione del personale. “La Campania è all’ultimo posto della graduatoria che riguarda il numero di addetti alla sanità pubblica e di quella convenzionata pubblica con 7,9 dipendenti per mille” conclude De Luca.

L'attacco a Fitto

“Abbiamo un ministro che è il più inconcludente e più evanescente della storia repubblicana, nemico del Sud pur essendo meridionale, mi riferisco al ministro Fitto. Domani farò una conferenza stampa per spiegare nel dettaglio perché prenderemo decisioni forti contro il ministro Fitto, un ministro che nell’ambito del Pnrr ha tagliato 350 case di comunità, 1.800 posti letto in terapia intensiva e apprendiamo che ha rinviato di due anni l’acquisto di strumenti moderni per la sanità italiana, ecografi, mammografi, risonanze magnetiche, un delitto nei confronti della sanità nazionale e in particolare degli ospedali sottodotati dell’area meridionale. Incredibile”