De Luca sul Governo: "Sono disturbati mentali", la replica del Ministro Sangiuliano

"Abbiamo promosso insieme con l'Anci una manifestazione a Roma venerdì 16 mattina per chiedere un incontro con il cosiddetto ministro della Coesione e la presidente del Consiglio. Siamo di fronte a un atto di delinquenza politica da parte di un ministro e da parte di questo Governo che sta bloccando da un anno e mezzo i fondi sviluppo e coesione, con il paradosso che contemporaneamente bloccano risorse delle Regioni e dei territori e poi propongono l'autonomia differenziata nel momento in cui centralizzano tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo a Palazzo Santa Lucia alla conferenza stampa per la presentazione della riforma dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

"Questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati - incalza il Governatore - Siamo in guerra nei confronti di questo Governo - ha aggiunto de Luca - e più di questo posso solo fare l'appello alla resistenza e alla lotta armata. Sollecito le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi per la manifestazione del 16 febbraio a Roma, per far sentire la voce dei territori, e per battere la delinquenza politica di cui è espressione questo Governo e questo ministro". De Luca ha anche ribadito che "per la Regione Campania parliamo di 6 miliardi di euro di fondi sviluppo e coesione e di un fondo complementare di 1,3 miliardi di euro che abbiamo accantonato due anni fa per avere una gestione più flessibile di una risorsa, per dare una mano ai Comuni che non riuscivano a completare le opere finanziate con il Fesr 14-20. Ma siccome è bloccato il fondo complementare e sono bloccati i 500 milioni che destinavamo ai Comuni, questi Comuni o completano le opere non rendicontate a dicembre con i fondi di bilancio, e credo che nessun Comune d'Italia sia in grado di farlo, oppure lasciano le opere appese, o si avviano verso un contenzioso con le imprese alle quali sono stati consegnati i cantieri. Un disastro di proporzioni inimmaginabili, da addebitare totalmente a questo Governo"

L'attacco di De Luca a Sangiuliano

"Sangiuliano dice che servono progetti concreti dalla Campania sui fondi? E' un analfabeta di ritorno", ha risposto De Luca alle frasi di sabato del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sulla polemica in merito al mancato sblocco dei fondi di sviluppo e coesione. Sangiuliano aveva detto: "Non è che Fitto non voglia erogare risorse alla Campania, anzi vuole darle, ma la Regione ha speso solo 3,5 miliardi sui 9,3 destinati alla Campania ovvero il 37% delle risorse attribuite per la programmazione 2014-2020. Presentateci un programma credibile e basato su esigenze concrete e lo Stato farà la sua parte e finanzierà il programma, ma non chiedeteci risorse che non sappiamo dove finiscono".

La replica del Ministro

Pronta la risposta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Il lucano Vincenzo De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata, schiacciato dal peso dei dati e dei fatti oggettivi, offende gratuitamente. La verità è che, in relazione ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2014-2020, la Campania ha speso solo 3,5 miliardi dei 9,3 stanziati, pari al 37%. Dunque, si tratta di una cifra gigantesca inutilizzata che va nella direzione dell’abbassamento della qualità della vita dei cittadini campani”.“Autorevoli enti hanno dimostrato come quello a curarsi sia un diritto negato a tutti i campani nonostante la presenza di una delle migliori classi mediche e paramediche di riconosciuto valore in Europa. Questi ultimi sono tutti eroi che lottano quotidianamente in un mare di incuria e inefficienza, mentre i cittadini campani sono costretti a curarsi altrove. Infatti, il Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania, emesso dalla Corte dei Conti sull’esercizio finanziario 2022, certifica testualmente che: ‘La Campania è una delle Regioni con il maggior tasso di mobilità passiva. Mentre l’obiettivo cardine sarebbe quello di garantire il 90% delle cosiddette prestazioni sentinella, sempre dalla Relazione della magistratura contabile si evidenzia che ‘che per nessuna prestazione specialistica ambulatoriale di classe B viene conseguita la percentuale del 90%’”, sottolinea il Ministro Sangiuliano, che conclude: la radiografia della Campania, purtroppo, ci mette davanti ad altre terribili situazioni: il sistema dei trasporti e della mobilità, il sistema viario e quello dei rifiuti. L’impegno del Ministero della Cultura, con fattive realizzazioni, come il recupero del parco della Villa Floridiana, l’apertura del cantiere dell’ex Real Albergo dei Poveri e tante altre attività, tra queste la creazione dei nuovi musei autonomi, stridono con l’inconcludenza parolaia di De Luca”. Poi l'esponente del Governo Meloni ha twittato: "E' da irresponsabili evocare la lotta armata in una Nazione che ha registrato centinaia di morti per effetto del terrorismo nero e rosso nei tristi anni di piombo".