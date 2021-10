Aumento dei contagi in Campania, l'avviso di De Luca: "Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo"

"Non ci illudiamo, se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo. Già nell'ultima settimana abbiamo registrato un aumento dei positivi".

Lo ha detto il Governatore Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, a margine di un incontro con il cast di Un Posto al Sole. "In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i ‘no green pippe’. - ha incalzato il presidente - Siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi della giornata. C’è un velo di imbecillità, di stupidità e di false notizie che purtroppo ha condizionato e rischia di condizionare”.