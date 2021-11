Dai No Vax "sfrantummati", all'affondo dei navigator fino all'annuncio del nuovo parcheggio: De Luca a tutto campo nella sua diretta social

In Campania abbiamo 2 casi gravi tra gli 11 e i 12 anni. Abbiamo 30 focolai solo nell’Asl Napoli 2, 129 bambini positivi, 67 classi in isolamento, e quasi 1000 alunni in quarantena. Siamo circondati da Paesi travolti dal contagio, come la Germania: nel giro di 1 o 2 settimane quelle situazioni si verificheranno anche qui, in quanto la percentuale attuale di vaccinati non è tale da poter bloccare l'esplosione del Covid.

Lo ha detto nella consueta diretta social del venerdì, Vincenzo De Luca, Governatore della Campania. "Le ragioni di allontanamento dal programma di vaccinazione da parte di molti cittadini, sono due - ha continuato il presidente - La prima è legata all'errore di comunicazione del Governo sulla seconda dose e sul richiamo di Astrazeneca: eterologo, omologo, sopra i 50 o i 60 anni, si è detto l'ira di Dio. Quello è stato l'elemento di rottura e ha creato la crisi di fiducia dei cittadini nello Stato. Il secondo motivo, invece, è collegato all'idea che è stata trasmessa quando è iniziata la campagna vaccinale, ponendo il vaccino come risoluzione definitiva del problema. Anche quella è stata una comunicazione sbagliata, per mancanza di esperienza - sottolinea De Luca- Il vaccino anti-Covid andava omologato al vaccino anti-influenzale che, ogni anno, con il cambiamento del virus, cambia e perciò si procede con il richiamo". Ricordando come l'efficacia dei vaccini duri 6 mesi, alla scadenza dei quali si rischia il contagio anche se in modo non grave, De Luca ribadisce anche che l'80% delle terapie intensive è occupato da non vaccinati. "Resta fermo il fatto che chi si vaccina, 9 volte su 10, non finisce in ospedale e men che mai in terapia intensiva: ecco perchè è indispensabile vaccinarsi tutti. Noi adesso diamo priorità alla terza dose per il personale sanitario e poi per il personale scolastico" ha aggiunto.

Leggendo un'intervista di Salvatore, marito di Antonietta, la giovane mamma stroncata dal Covid dopo aver perso la sua bambina fatta nascere prematuramente, De Luca si è scagliato nuovamente contro i No Vax, definendoli "sfrantummati" con i quali non è utile perdere tempo. "La stupidità non è un argomento - incalza il Governatore - Non perdiamo altro tempo con chi ha nostalgia delle chiusure legate al Covid degli scorsi anni", ha tuonato.

L'intesa

Sempre nel corso della diretta, De Luca ha reso noto un accordo tra Regione ed Ordine degli Psicologi che prevede assistenza gratuita ai ragazzini dai 6 ai 16 anni, per supportare le famiglie meno abbienti e i più giovani che hanno vissuto e subito l'emergenza.

L'affondo ai navigator

Circa i navigator, poi, De Luca ha precisato che non lavoreranno nei centri per l'impiego campani, dove, invece, saranno assunti i giovani che hanno vinto i concorsi banditi da Palazzo Santa Lucia. "Nei nostri centri per l'impiego non li abbiamo chiesti e non verranno, in quanto non ne abbiamo bisogno - ha spiegato De Luca riferendosi alla nuova figura professionale- Hanno dovuto affrontare un'unica prova con un test a risposta multipla: diciamo che hanno superato una selezione particolare, fantasiosa. Chi ha fatto il concorso regionale, invece, ha superato prove scritte e orali, come previsto legge: per quello che ci riguarda, impeghieremo negli uffici i giovani che hanno partecipato ai concorsi della Regione", ha concluso il presidente.

Le Luci e l'inaugurazione del parcheggio

Infine, De Luca ha confermato che il 26 novembre sarà inaugurato il grande parcheggio interrato di piazza della Libertà e ha poi aggiunto che, nella stessa data, dovrebbero essere attivate le Luci d'Artista.