Dai "test-truffa" di Medicina, alle vicende di Caivano e Palermo: la diretta social di De Luca

"Andremo fino in fondo per eliminare il numero chiuso di Medicina in Campania: siamo a livello di camorra, in relazione alle vicende connesse con il numero chiuso". Lo ha denunciato, nel corso della sua consueta diretta social del venerdì, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Il Governatore ha letto alcune lettere che gli sono arrivate da genitori e ragazzi costretti a trascorrere fino a 3 anni "di clausura totale" per prepararsi ai test, spendendo circa 5mila euro annui. "Per 80mila iscritti ogni anno, ci sono solo 15mila posti: i ragazzi vanno in depressione per il senso di frustrazione nel non poter accedere alla facoltà. Mi scrive una ragazza lucana iscritta all'ultimo anno di Ostetricia a Perugia, che fra le domande dei test c'era quella relativa al significato di frattale: io non lo sapevo cosa significa frattale. Vorrei sapere se questa parola venga o meno usata da medici e chirurghi. Delinquenti chi prepara questi quiz-truffa che non c'entrano nulla con la passione e la capacità dei ragazzi che vogliono studiare Medicina!".

Spostando i riflettori sullo stupro di Caivano, De Luca ha detto: "A Caivano c'è stata ieri la presidente del Consiglio dopo la violenza alle due bambine e dopo altri episodi di violenza. Quando abbiamo queste tragedie si determina un ambiente di solidarietà, liturgie infinite e poi, passata la prima settimana, ognuno resta nella solitudine. Speriamo stavolta che gli incontri a Caivano facciano passi avanti. A Meloni (a cui De Luca ha anche chiesto l'impegno a sbloccare i fondi sviluppo e coesione ndr)- incalza - esprimo il mio apprezzamento per l'impegno a fare alcuni interventi e verificheremo quello che accade nelle prossime settimane. Parlando con Meloni ho sottolineato la necessità di fare Caivano come luogo simbolo di rinascita di un territorio, garantendole il nostro appoggio. Ma ricordo che si parte dalla necessità di creare una condizione di sicurezza, altrimenti tutto il resto diventa impossibile e inutile. Servono forze dell'ordine e mezzi attrezzati dell'esercito presenti in strada al Parco Verde 24 ore su 24 per contrasto a spacciatori e delinquenti e per dare fiducia a cittadini che vogliono reagire. Altrimenti perdiamo tempo". E sulla violenza di gruppo di Palermo ha aggiunto: "Sono indignato per le immagini di un branco di animali che hanno violentato una ragazza a Palermo: 7-8 ragazzi che prendono sotto braccio questa giovane, peraltro orfana di madre e abbandonata dal padre. Bestie, queste sono delle bestie che devono vergognarsi di dirsi uomini. Non solo delinquenti, ma uomini da niente, mezzi uomini". Infine, sul musicista ucciso a Napoli: "C'è stato l'omicidio di un giovane musicista dell'Orchestra Scarlatti, ucciso da un ragazzo di 16 anni per un problema di parcheggio. Sono immagini che ci hanno tolto la serenità e hanno creato clima davvero pesante".

Circa l'ennesimo incidente mortale sul lavoro registrato questa volta a Torino, il Governatore ha commentato che "Abbiamo ancora davanti agli occhi la vicenda dei cinque operai morti sulla linea ferroviaria a Torino, una vicenda drammatica che davvero fa stare male. Un pugno nello stomaco. Molti operai del Sud venuti a lavorare in quella zona".