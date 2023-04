Esenzioni ticket, De Luca: "Eliminato l'obbligo di dover ripetere la domanda"

"Abbiamo deciso di eliminare l'obbligo di dover ripetere la domanda di esenzione del ticket" per le prestazioni sanitarie. Lo ha fatto sapere il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta social del venerdì. La novità riguarda i cittadini dai 65 anni in su. Scopo della disposizione, scongiurare le file di utenti alle Asl. "Se in Italia c’è una regola, è che le regole non si applicano: si interpretano. E quanto più rigide sembrano, più larghe sono le scappatoie per aggirarle. Con questa regola ha cominciato a farci i conti Elly Schlein ancor prima di essere eletta".

Il Governatore ha anche aggiunto che si sta andando avanti nella stabilizzazione del personale e che si è deciso di dilatare i tempi per il recupero delle somme richieste "a quei cittadini che non avevano diritto all’esenzione e invece ne hanno usufruito”.



