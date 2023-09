Dall'abolizione del numero chiuso a Medicina, a Caivano, fino alle Zes: la diretta di De Luca

Approvata all'unanimità, questo pomeriggio, dal consiglio regionale, la proposta di legge della Giunta De Luca per l’abolizione del numero chiuso per l'accesso alla Facoltà di Medicina, che sarà presentata al Parlamento italiano. Sull'argomento, è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Campania, Gennaro Saiello: “Il Presidente De Luca, dopo otto anni al governo della regione Campania, sembra finalmente aver preso coscienza della problematica legata al numero chiuso nell'accesso agli studi di medicina. Come Movimento 5 Stelle abbiamo condiviso questa proposta che era stata già avanzata dal Governo Conte, con l’allora Ministro Manfredi, ma allo stesso tempo dobbiamo constatare che la Campania continua a vivere problemi legati alla carenza di medici ma anche di altre figure sanitarie. Ci sono concorsi regionali espletati e idonei che attendono, come per gli oss, gli assistenti sociali, i medici di base e tanti altri. Facciamo i nostri complimenti al governatore che riesce sempre a trovare argomenti mediatici per nascondere i disastri della nostra sanità”. “Vogliamo indicare qual è la priorità politica assoluta in Italia: la sanità - ha intanto sottolineato il Governatore De Luca, nel corso del suo intervento nel dibattito sulla proposta di legge - Non capisco cosa ci sia di più importante che curare la vita. Al governo si deve dire che, se vogliono, taglino dappertutto ma non nella Sanità”.

Lo stesso presidente della Campania, oggi, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, si è soffermato anche sul blitz di Caivano: "C’è stato un blitz a Caivano con 400 agenti delle forze di polizia. Avevo detto al presidente del Consiglio Meloni nell’incontro di qualche giorno fa: attenzione a non fare interventi episodici. A Caivano, come in altre realtà in Italia, c’è bisogno di interventi strutturali, permanenti. I blitz che si fanno e finiscono lì non servono a nulla”.

“Quando arrivi al punto che i ragazzi di 16 anni sparano e uccidono devi intervenire in maniera repressiva abbassando l’età dell’impunibilità. Quando hai una presenza insostenibile di baby gang, non si può rinviare ai problemi di fondo, purtroppo devi intervenire anche in termini repressivi - ha aggiunto il presidente De Luca - Quando sparano devi reprimere, ma sai che non hai risolto il problema. Quando parliamo di sicurezza, dobbiamo sapere che c’è un intervento da fare a breve e altri che richiedono tempi medi e lunghissimi. La sinistra non ha familiarità con la parola sicurezza quindi non perdiamo tempo, non la conosce proprio. Se mandi in galera i 16enni, corri il rischio di metterli in un ambiente nel quale non li recuperi, ma rischi di trasformarli in delinquenti professionisti. Occorre partire da una campagna di educazione generale, una campagna di mobilitazione”. Si sta, dunque, valutando una formazione specifica per i ragazzi di Caivano che non hanno completato il percorso scolastico: “Si tratta di formazione professionale nel campo dell’estetica, della sanità, sono corsi di formazione che durano da 1 a 3 anni che hanno coinvolto ragazzi giovanissimi e che garantiscono opportunità di lavoro – ha spiegato – stiamo riflettendo su come mettere in piedi un programma del genere rivolto specificamente ai ragazzi di Caivano. Cercheremo di impegnarci da subito”. Per il governatore della Campania, inoltre, è “sconclusionata” l’idea di nominare un commissario su Caivano: “Al di là della persona nominata che è rispettabile e credo abbia lavorato con noi al tempo delle Universiadi, volete recuperare Caivano e nominate uno da Roma? Dovete impegnare le istituzioni territoriali altrimenti non si cambia mai, non si matura mai neanche la capacità amministrativa, perché un conto è parlare un conto è cambiare le cose”.

Zes

“Una zes unica per tutto il Mezzogiorno di Italia è demenziale, danneggia il sud e nasconde la volontà di centralizzare tutto - ha osservato De Luca- Perderemo mesi e anni senza concludere nulla, faremo la fine fatta sul Pnrr e sui fondi sviluppo e coesione ancora bloccati, come ho ricordato anche alla Meloni”.

Brucellosi

“Non siamo mai stati così vicini a raggiungere l’obiettivo di eradicare la brucellosi. Combatteremo a viso aperto quelli che compiono atti di delinquenza, blocchi stradali. E mi auguro anche che chi gestisce i beni sequestrati alla camorra non faccia ammuina: abbiamo chiesto al ministero della Salute di rispondere perché noi stiamo applicando le leggi dello Stato italiano e dell’Unione europea nel programma di eradicazione. Se il governo e il ministero ritengono di cambiare le leggi rispetto alle vaccinazioni, decidano e ce lo dicano. Quello che non è tollerabile è avere chi nei territori fa demagogia e partecipa alla coalizione di governo, queste cialtronate non saranno tollerate. Abbiamo deciso di andare avanti con estrema determinazione sulla linea che abbiamo scelto per l’eradicazione e combatteremo a viso aperto quelli che compiono atti di delinquenza”, ha concluso De Luca, annunciando verifiche sulla gestione, in particolare nel casertano, dei beni sequestrati alla camorra.