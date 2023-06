Dal lavoro alle critiche all'opposizione, a metà tra "Lotta Continua e lo Zecchino d'Oro": la diretta di De Luca

"Stiamo continuando a ragionare sull'ipotesi di un nuovo concorso della Regione Campania, ma questo dipende molto dai Comuni e dalla disponibilità dei Comuni". Lo ha annunciato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta social del venerdì. "Il concorso che abbiamo fatto 3-4 anni fa - ricorda il presidente - prevedeva la copertura delle piante organiche dei Comuni, quindi sono i Comuni che ci devono segnalare che hanno centinaia di vuoti nelle loro piante organiche. Sulla base di questa domanda noi possiamo organizzare un nuovo concorsone della Regione Campania"

PNRR

"A Sant'Arsenio e a Roccadaspide siamo pronti a inaugurare due bellissime case di comunità, a conferma del fatto che in Campania anche per quanto riguarda il Pnrr i lavori vanno avanti. - ha sottolineato De Luca- Chiedo scusa, ma la Campania rimane un esempio di efficienza amministrativa straordinario. E anche per quanto riguarda le case di comunità, la Campania è perfettamente a norma rispetto alle scadenze del Pnrr. Quindi nessuno pensi di togliere risorse inventandosi alibi inesistenti". "E' sempre una soddisfazione - ha aggiunto - dover proporre la Campania come un modello di efficienza, anche perché non capita quasi mai di trovare queste notizie sulle reti televisive pubbliche e private o sui grandi organi d'informazione. La Campania fa notizia solo per le stupidaggini. Non c'è problema, l'importante è andare avanti nella consapevolezza dei nostri concittadini, poi tutto il resto è aria fritta".

Opposizione e "Zecchino d'Oro"

"Anche all'opposizione capita di trovare forze politiche che si presentano come una via di mezzo fra Lotta Continua e lo Zecchino d'Oro. Siamo rovinati, cari concittadini, siamo rovinati", incalza De Luca con un passaggio che appare essere un nuovo attacco al Pd guidato dalla neo segretaria Elly Schlein, mai nominata dal governatore campano. "Dunque, non ci rimane altro che utilizzare a piene mani quelle risorse che sono per noi genetiche. Noi Sud, noi Campania, noi della Magna Grecia, noi che guardiamo alla vita con i tempi delle ere geologiche, non andiamo di fretta. Nel frattempo cerchiamo di fare, perfino in Italia e persino in questo contesto, persino di fronte a un mondo dell'informazione che non si sottopone alla fatica di conoscere le cose di cui parla, nonostante tutto questo ci consentiamo il lusso di fare perfino cose concrete e all'avanguardia nel campo della sanità, del lavoro, degli investimenti, della sburocratizzazione, della cultura".

"L'Italia è un grande circo equestre, soprattutto per quanto riguarda le vicende della politica - ha detto - Si fa fatica a seguire le vicende della politica che è diventata un'avventura nei mari tropicali", ha concluso il Governatore.