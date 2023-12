De Luca contro Fitto e il Governo: "Senza risposte, sporgeremo denuncia per abuso di potere"

Ne ha per tutte, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, oggi pomeriggio, nella consueta diretta sui social, ha puntato il dito, per iniziare, contro il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto, denunciando i ritardi sul Fondo Sviluppo e Coesione per la Campania e minacciando una denuncia per abuso di potere. "La Campania aspetta 6 miliardi di euro", ha sottolineato il presidente della Regione. "Leggiamo su giornali - ha detto De Luca - l'ipotesi che si candidi a sindaco di Firenze, questo sarebbe intollerabile. Ieri abbiamo inviato per la terza volta la lettera al ministro per la coesione per chiedere di aprire il rapporto con la Campania sull'Fsc. Abbiamo fatto tutta la trafila che ci è stata chiesta, mesi perduti su burocrazia stupida e ora abbiamo scritto che se non avremo il finanziamento in un mese, ci rivolgiamo alla magistratura sul ministro Fitto e il suo ministero", ha ribadito il Goveratore, annunciando che, in caso di mancate risposte, la Campania sporgerà denuncia "per diffamazione e abuso di potere, perché pensano di poter ricattare questa Regione". "Gli esponenti di questo Governo pensano di gestire le istituzioni sul territorio come farebbe una società privata, ma non va così, serve rispetto per i cittadini di ogni istituzione. I fondi del Fsc bloccati sono un danno per centinaia di comuni della Campania, in tutto parliamo di 6 miliardi di euro, su cui lavoriamo negli anni e dai quali abbiamo già deciso di distribuire 500 milioni per molti Comuni su sicurezza stradale, verde e cultura", ha aggiunto.

L'ira di De Luca

"C'è un altro ritardo nel rapporto con il Governo sui fondi dell'articolo 20 di legge dell'88 sull'edilizia ospedaliera. Abbiamo avuto l'ok nazionale del nostro piano tecnico, l'ok dal ministro della salute e ora il ministro ha inviato il programma della Regione al ministero dell'economia per la firma. Poi serve avere il visto della conferenza Regioni, parliamo di 1,5 miliardi di euro per tante opere nuove dal nuovo Santobono di Napoli, agli ospedali di Salerno, Giugliano e Nola. Tutto ancora paralizzato in una palude burocratica che questo Governo non riesce a prosciugare", continua. E sulla decisione di centralizzare le zes: "In Campania la zes ha funzionato meglio di tutti, ma dal 1 gennaio scompare la zes regionale, tutto è ricondotto alla zes nazionale. Ma ancora non ci sono i governanti della rete nazionale, di una struttura che deve avere 60 dipendenti, 4-5 dirigenti che dovrebbero seguire le pratiche delle imprese che vogliono insediarsi nel Sud. E' l'ulteriore prova di un Governo che sta calpestando il Sud e il suo futuro".