Dal nuovo "tentativo di furto ai danni del Sud", al "Natale senza festa" fino ai nuovi bus: De Luca fa il punto sul Covid

Dalla necessità di procedere con la sburocratizzazione per realizzare opere pubbliche, ai fondi europei e alla ripartizione sbilanciata delle risorse tra Nord e Sud che va combattuta per via istituzionali per scongiurare l'ennesimo "furto a danno del Sud". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha esordito nella consueta diretta del venerdì su Facebook. Tra gli altri argomenti trattati, i nuovi autobus per rinnovare il parco della Campania, ad iniziare dall'acquisto di 259 pullman, utilissimi anche per migliorare il trasporto scolastico ed aumentarlo del 40% dei mezzi con la ripresa dell'attività in presenza, dopo l'Epifania. "Vediamo come evolve l'epidemia, ma è bene prepararsi a fare ciò che è necessario", ha detto il Governatore.

Circa la posizione della Campania per l'emergenza Covid-19, resta ferma la richiesta per un assoluto rigore: "In queste due settimane noi ci giochiamo il futuro del nostro Paese per vedere se a gennaio ci sarà una ecatombe o no. Continuiamo ad avere 800 morti al giorno e ricominciano la manfrina del rilassamento per il quale stiamo pagando oggi ancora le conseguenze", ha sottolineato.

Parla De Luca