De Luca sul Concorsone, la palude burocratica e lo Sputnik: la diretta del Governatore

Il presidente: "Insisto con l'accelerazione della valutazione dello Sputnik perchè è scandaloso che la valutazione su Pfizer e Moderna sia stata conclusa in una settimana, mentre per lo Sputnik no"

Ha esordito la sua consueta diretta Facebook del venerdì, puntando il dito contro la palude burocratica in cui versa l'Italia ed esprimendo preoccupazione per i fondi UE e per il Pil da recuperare, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha anche annunciato la proposta della nostra Regione di consentire ai lavori delle opere approvati di andare avanti anche durante la valutazione di eventuali ricorsi, prevedendo risarcimenti o quant'altro in caso di danni, ma senza bloccare gli interventi.

Vaccini

Circa i vaccini, il presidente De Luca ha ricordato che in Campania dobbiamo arrivare a somministrare più di 9 milioni di dosi, il che risulta realizzabile solo se venissero consegnati i vaccini mancanti, al momento 175mila. "Il commissario Covid mi informa che recupereremo i vaccini entro metà giugno, noi stiamo scontando mesi di ritardo che pesano in maniera grave. Ci manteniamo cauti: verificheremo se arrivano questi vaccini". De Luca ha anche ricordato lo sforzo del personale sanitario a fronte dei 15mila dipendenti in meno rispetto a Veneto e Emilia Romagna che contano meno abitanti della Campania e 20mila in meno rispetto a quello che dovremmo avere rispetto alla popolazione.

Il nuovo appello per lo Sptnik

Insisto con l'accelerazione della valutazione dello Sputnik perchè è scandaloso che la valutazione su Pfizer e Moderna sia stata conclusa in una settimana, mentre per lo Sputnik no. E non è vero che non è stato chiesto ad Aifa tale valutazione, ma anche qualora non fosse stata presentata, è nostro interesse valutare. Colgo l'occasione per ricordare che tutti i vaccini sono sicuri, anche Astrazeneca: faccio appello ai cittadini a vaccinarsi appena possibile, a prescidere dalla tipologia del vaccino.

L'annuncio

Tra le varie opere, De Luca ha annunciato il nuovo terminal dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi: con quest'opera si darà respiro a Capodichino e si incentiveranno i movimenti di persone e merci a Salerno.

Il concorsone

In merito alle accuse in circolazione contro il Concorsone, il presidente ha precisato che "mentre il Governo dice che bisogna velocizzare le procedure e immettere nella pubblica amministrazione con una sola prova scritta i giovani, rispetto a quasi 2mila giovani che in Campania hanno superato due prove scritte e fatto dieci mesi di formazione professionali gestita dal Formez, non dalla Regione, anzichè accelerare le procedure, si continua a perdere tempo”.

Gli in bocca al lupo

Infine, il Governatore ha augurato il suo in bocca al lupo alla Salernitana ed elogiato al contempo il Napoli per l'eccellente chiusura del campionato.