Dall'annuncio della zona bianca all'incoraggiamento per la Salernitana: la diretta di De Luca . E sui rifiuti dalla Tunisia: "Noi, i patrioti"

"Credo che dopo la prossima settimana, la Regione Campania potrà tornare in zona bianca. Non cambia granché, ma cambia dal punto di vista psicologico. Da due settimane, registriamo un tasso di occupazione delle terapie intensive sotto il 10%: la linea di rigore che stiamo seguendo, quindi, produce risultati significativi e dobbiamo continuare così".

Lo a ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì. "La situazione va rapidamente migliorando - incalza il presidente - Cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità". Poi, De Luca ha puntato i riflettori sul danno indiretto dell'emergenza che è quello dell'aggravamento della situazione di migliaia di pazienti non Covid che hanno visto rinvii in campo neurologico, cardiologico ecc: "Pur non avendo mai interrotto le prestazioni urgenti, abbiamo necessariamente dovuto registrare un allungamento dei tempi di attesa e tanti rinvii di interventi. - continua il Governatore - Invece dobbiamo tornare a offrire servizi rapidi: se si continua così, già per fine mese riapriranno alcuni reparti chiusi per accogliere i casi Covid. Ancora rilevanti i dati dei ricoveri Covid non gravi (non delle terapie intensive): speriamo in un alleggerimento complessivo".

L'uso della mascherina e le eccellenze

Ha confermato l'uso della mascherina all'aperto, il Governatore, per poi considerare, tra gli altri danni indiretti del Covid, quello dell'abbassamento degli screening e della prevenzione oncologica: "Dobbiamo riprendere rapidamente tali attività che in qualche caso sono state azzerate: avremo quindi iniziative simboliche, come laboratori mobili che gireranno per le piazze per promuovere la prevenzione". De Luca ha anche ricordato l'impegno del progetto delle 169 case di comunità da realizzare entro il 2026 con fondi europei: "Dobbiamo riaffrontare il tema del personale anche per queste case di comunità", ha ribadito il presidente che ha anche citato le eccellenze in campo sanitario della nostra regione, da valorizzare. Tra queste, la fecondazione assistita, gli interventi di cura per bimbi autistici. E, ancora, De Luca ha espresso soddisfazione per l'operazione al cuore della bimba irachena di 9 mesi di cui si è fatta carico la Campania. Il Governatore ha poi menzionato l'approvazione delle misure significative per non vedenti con voucher per formazione e occupabilità. Numerosi, ancora, gli investimenti sul terreno economico sociale, nonchè gli investimenti produttivi e sul lavoro, come quello per le reti stradali della Campania e per le ferrovie regionali.

"Entro due anni, la nostra regione deve essere la prima d'Italia dal punto di vista dell'informatizzazione: presenteremo il centro unico regionale di prenotazioni, per una svolta radicale nei servizi (cup regionale ndr). Abbiamo ridotto di un terzo i tempi di procedure burocratiche e credo dobbiamo fare di più, eliminando una serie di procedure che a mio parere possono essere eliminate", ha proseguito De Luca. Dito puntato, inoltre, contro i tempi biblici per la procedura partita sei anni fa sul piano paesaggistico: "Stiamo ancora aspettando il Ministero della Cultura e mezza regione è bloccata nella realizzazione di alberghi, impianti sportivi, attività economiche: i tempi non sono più compatibili, serve correre", ha aggiunto.

Questione rifiuti Tunisia

"Stanno arrivando in Italia rifiuti dalla Tunisia - racconta De Luca - La Campania non c'entra nulla: noi ci siamo fatti carico dei rapporti tra lo Stato Italiano e e la Tunisia perchè un imprenditore italiano privato aveva portato tali rifiuti in Tunisia, non tossici, per avere un trattamento in impianti con separazione dei materiali. Ma in Tunisia non esistevano questi impianti e il ministro dell'Ambiente lì è stato anche arrestato - spiega il Governatore- Da un anno e mezzo, quei rifiuti sono rimasti nel porto: il Governo Italiano in questo tempo non ha fatto nulla. E un mese fa, un ambasciatore tunisino italiano ha chiesto a me un aiuto perchè il Governo non concludeva nulla. Pur essendo noi completamente estranei al problema, abbiamo deciso di dare una mano all'Italia oltre che alla Tunisia: per la convenzione di Basilea è lo Stato Italiano che deve riportare indietro i rifiuti abbandonati, per cui la competenza era del ministero dell'Ambiente che ha intestate le polizze fidueissorie. Invece il Ministero ci ha delegato e noi abbiamo anche anticipato le spese: il 22 febbraio vengono trasportati in Italia quei rifiuti, risolvendo un problema per il quale si erano impegnati il presidente della Repubblica e il Ministero degli Esteri", ha ribadito. Poi l'annuncio: "Useremo il sito di Persano e nell'arco di 6 mesi rimuoveremo tutto. Di queste 6mila tonnellate, un 10% deve essere sottoposto a contrrollo a campione per verificare che non vi siano rifiuti tossici. Su delega del Ministero dell'Ambiente faremo una gara per smaltire queste 6mila tonnellate: noi ci siamo comportati da patrioti per difendere la dignità dell'Italia. Questo perchè tutti dicano grazie alla regione Campania che ha dato prova di concretezza e operatovità ancora una volta. Rispetto a qualche iniziativa vergognosamente strumentale e irresponsabile non aggiungo altro: Battipaglia non c'entra niente", ha concluso.

L'auspicio per la Salernitana

Infine, De Luca ha elogiato il Napoli e anche la Salernitana. In particolare, ha definito il nuovo allenatore Granata, professionista "di grande temperamento che ha dato prova di capacità organizzativa": "E' una impresa difficile, ma sono tra quelli che ritengono che il destino si compie quando si realizza, non prima. E quindi fino all'ultimo istante utile, occorre combattere: ci si può salvare".