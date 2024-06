Dall'aeroporto, all'assorbimento della Fos (Prysmian) al nuovo Ruggi: la diretta social di De Luca

“La Regione, seguendo la propria linea - che è quella di burocrazia zero cioè l’esatto opposto a quanto previsto- chiederà incontri al Governo nazionale per definire su quali materie avere un decentramento di competenze verso la Regione”. Lo ha annunciato, nel corso della sua consueta diretta social, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla legge sull’autonomia differenziata. "Abbiamo detto che per quello che riguarda la Campania la battaglia si fa contro l’autonomia, ma anche contro la palude burocratica – ha ribadito– decideremo sul tema della sburocratizzazione che tipo di rapporti avere con il Governo”. Circa la "competenza esclusiva della regione”, De Luca ha citato “la zes, le opere interne ai porti, ma anche i pareri in materia ambientale, i pareri legati a interventi su impianti energetici": “Stiamo interloquendo da otto anni con il Ministero per il piano paesaggistico della Campania”, ha tuonato. Il Governatore ha anche chiesto la parità di condizioni con le regioni del Nord sul tema sanitario e scolastico: "Tutto quello che può essere decentrato nei territori va decentrato. Tutto quello che produce rottura dell'unità nazionale, del sistema sanitario nazionale, della scuola pubblica, va combattuto e contrastato in maniera esplicita".

Circa lo scalo di Salerno, De Luca ha detto: "L'11 luglio parte, se Dio vuole, l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, il secondo aeroporto della regione. La Campania era rimasta l'unica grande regione d'Italia ad avere un solo aeroporto, Capodichino, che ha avuto una grandissima espansione in termini di traffico e oggi è uno degli aeroporti più efficienti d'Italia. Unendo i due aeroporti, la gestione è data a Gesac, abbiamo la possibilità di incrementare lo sviluppo turistico e commerciale nella nostra regione". Il presidente ha anche fatto riferimento ai servizi di collegamento, con autobus dedicati, tra la stazione ferroviaria di Salerno e l'aeroporto, ma anche servizi di pullman dalle principali aree turistiche della provincia verso l'aeroporto: "Qualche cittadino ci aveva domandato come ci si collegava con l'aeroporto prima dell'entrata in funzione della nuova metropolitana visto che abbiamo finanziato anche il prolungamento della metropolitana di Salerno all'aeroporto. Non si possono pagare ovviamente 50 euro di taxi per arrivare lì, quindi tranquillizzo: sono previste linee dedicate di trasporto con autobus dalla stazione di Salerno e da altre località turistiche verso l'aeroporto", ha confermato De Luca.



Vertenze di lavoro

"Era in piedi da mesi la vertenza che riguarda la Fos (Prysmian) di Battipaglia, uno stabilimento con 270 unità produttive. E dopo una lunga trattativa al Ministero dello Sviluppo a cui ha partecipato anche la Campania, grazie a una serie di agevolazioni anche in termini di formazione e contributi che la Regione ha messo a disposizione, c'è stata un'intesa con il gruppo Foresti per l'assorbimento dello stabilimento Fos". Lo ha annunciato De Luca: "E' una buona notizia, si sta definendo un piano industriale che dovrà partire nel 2025 al termine della cassa integrazione".

Ospedale Ruggi

Sono scaduti i termini della gara per la realizzazione del nuovo ospedale Ruggi: "Abbiamo perso 6 -7 mesi per un ricorso - ricorda il Governatore- Sono stati 4 i raggruppamenti imprenditoriali che hanno risposto al bando, ci auguriamo che tutto proceda per il meglio, così da iniziare i lavori a settembre".

I fondi per i Comuni

Infine, De Luca ha elogiato i comuni di Giugliano e Cava per l'ottimo utilizzo dei fondi regionali per la riqualificazione urbana. In particolare, nella città metelliana è stato possibile realizzare un bellissimo parco urbano nella frazione di San Pietro, dove prima vi erano dei prefabbricati.