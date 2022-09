De Luca: "Alle elezioni evitare le infatuazioni. Meloni? Stava in piazza con i no vax"

È un Vincenzo De Luca in campagna elettorale quello che ha accolto i suoi fan social nella consueta diretta del venerdì. Tema centrale dell'intervento del governatore, manco a dirlo, le elezioni poltiche del prossimo 25 settembre.

"No alle finzioni"

Il rischio, secondo De Luca, è che dopo le elezioni la situazione sarà "confusa". Il motivo? "Abbiamo un sistema politico che vede una totale balcanizzazione delle nostre istituzioni". Su Giorgia Meloni invece: "Apprezzo le immagini gradevoli, il garbo nuovo ma non apprezzo le finzioni e le mimetizzazioni e vorrei essere sicuro che almeno per ifondi per il Sud e la campagna di vaccinazione nessuno faccia l'irresponsabile per guadagnare due voti". "Mi ricordo che Meloni - ha aggiunto De Luca - nel pieno della pandemia, mentre noi buttavamo il sangue, guidava i cortei a Roma contro la dittatura sanitaria facendo l'occhiolino ai no vax. Con quelle persone al governo l'Italia avrebbe vissuto una tragedia. Pure per la campagna di vaccinazione ordinaria c'è chi giocava coi no vax e mi auguro che, almeno rispetto alla campagna per i bambini, non si debba fare i conti con l'irresponsabilità". E Salvini? "Vuole distribuire alle regioni una quota fissa delle entrate fiscali dello stato, l'Iva che matura in un territorio deve essere lasciata nella percentuale del 10% alle Regioni. Significa che le regioni ricche avranno miliardi e quelle povere sprofonderanno nella depressione, questa è una prospettiva di suicidio".

Pnrr e fondo sanità

Sulla possibile ricontrattazione del Pnrr proposta dal centrodestra De Luca è tranchant: "Rimettere in discussione del Pnrr significa non concludere niente. Spostare decine di miliardi dal sud al nord: questo è l'unico obiettivo reale che c'è dietro la ricontrattazione". Nel mirino anche la questione sanità: "L'unico che sta combattendo per un riparto del Fondo nazionale per la Sanità è De Luca" ha sottolineato il presidente della Regione. "Questa - ha spiegato - è una battaglia di equità e non di parassitismo. Accetto la sfida dell'efficienza ma non ho voglia di essere preso in giro da chi fa finta di non conoscere i problemi. Noi dobbiamo fare attenzione alla demagogia. Bisogna battersi per avere un piano di lavoro per i giovani meridionali, costretti ad emigrare in cerca di un futuro migliore".