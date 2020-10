De Luca torna da Fazio: appuntamento sulla Rai per "Che tempo che fa"

Torna da Fazio, da lui stesso ribatezzato "fratacchione", Vincenzo De Luca. Il Governatore della Campania questa sera, su Rai3, in prima serata, dopo le 21, sarà ospite di Che tempo che fa.

Salernitani e non solo con gli occhi incollati sullo schermo: certamente, i riflettori verranno puntati sulla stretta sulla movida e sulle scuole chiuse in Campania, con l'introduzione della didattica a distanza ad eccezione per i bimbi da 0 a 6 anni.