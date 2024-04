De Luca ancora all'attacco: "Bisogna contrastare lo spirito autoritario di questo governo"

Vincenzo De Luca a tutto campo nella consueta diretta social del venerdì. Il governatore ha affrontato i temi caldi del momento, a cominciare dall'ormai annosa questione dei fondi di sviluppo e coesione: "Su richiesta della Regione il Consiglio di Stato ha anticipato l'udienza di merito sui fondi sviluppo e coesione al 9 maggio. Ci auguriamo che anche prima del 9 maggio si possa firmare l'accordo di coesione con il governo nazionale da parte delle 4 regioni meridionali che sono ancora fuori da questo accordo".

"Governo autoritario"

De Luca, poi, si è soffermato sul 25 aprile: "Vi sono elementi permanenti di ambiguità rispetto ad una tragedia che richiederebbe posizioni nette e definitive. Il fascismo non è stata una parantesi nella storia d'Italia né banale, è stata una fase di barbarie. Oggi dobbiamo contrastare lo spirito autoritario e il deliro di onnipotenza da parte di questo governo. Ci si lamenta perché diventa ripetitiva questa solfa dell'antifascismo, del 25 aprile c'è stato un periodo in cui era diventata una liturgia un po' banale, siamo stati costretti a riscoprire quei valori. Quando si propone come presidente del Senato Ignazio La russa che si è vantato e non hai mai rinnegato di avere nella sua abitazione il busto di Mussolini poi bisogna rendersi conto che la gente un po' di preoccupazione e indignazione ce l'ha". "Vedremo se in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Matteotti riusciamo ad essere uniti e ad inchinarci davanti alla sua memoria", ha concluso.

Numero chiuso a medicina

Sullo stop al numero chiuso alla facoltà di medicina De Luca ha sottolineato che è "finalmente caduto un muro di indifferenza" ma "noi continueremo a seguire puntigliosamente l'iter legislativo" perché "vi sono molto elementi non chiari, equivoci" e non vorrei che "questo annuncio fosse solo propagandistico". "Stavamo facendo una battaglia per quella che a me pare un'assurdità" ha sottolineato De Luca, aggiungendo: "Si parla di un test dopo sei mesi, di un numero limitato collegato alle scuole di specializzazione - ha osservato -. Non vorrei che questo annuncio fosse solo propagandistico. Ci sono cose che vanno chiarite e rese praticabili".

Legge urbanistica

"Dopo 20 anni abbiamo approvato la nuova legge urbanistica della Regione Campania. Credo che sia stato approvato un testo francamente straordinario, frutto di uno sforzo di semplificazione, e credo che la Regione Campania abbia prodotto la legge urbanistica più avanzata d'Italia". "È un risultato importante - ha aggiunto De Luca - che può mettere in movimento l'economia della trasformazione urbana nel rispetto dei territori e dell'ambiente. Si facilitano operazione di rigenerazione urbana, di riqualificazione dei quartieri, si facilitano investimenti dell'imprenditoria privata. È stato un lavoro durato anni, di consultazione con il mondo delle imprese, sindacali, con le associazioni ambientaliste. Non abbiamo voluto approvare la nuova legge urbanistica negli ultimi mesi della scorsa legislatura perché non mi è parso giusto approvare una legge importante agli sgoccioli di una legislatura. Lo abbiamo fatto adesso perché la materia urbanistica è di competenza del Consiglio regionale, non della Giunta, e dunque era doveroso avere il massimo di confronto e di dibattito".