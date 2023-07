Iannone attacca De Luca: "Accuse a Sangiuliano? Il campione di marchette è lui"

“Incredibile che De Luca accusi Sangiuliano di mancanza di concretezza dopo quello che in questi anni ha annunciato e mai realizzato. Si vede che gli capita spesso di partecipare a cose di cui non conosce il senso". È quanto afferma il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che replica alle parole del governatore Vincenzo De Luca sul ministro Sangiuliano (definito "Il ministro delle cerimonie") e sul treno Roma-Pompei ("Ridicolo una volta al mese").

La polemica

"Lo abbiamo visto in difficoltà ieri ma pensavamo fosse il sole o la contestazione che solo a lui hanno dedicato fuori dagli scavi. Sono otto anni che gira a vuoto per la Campania e i risultati conclamano il suo fallimento in tutti i settori: dalla sanità ai trasporti, dallo sviluppo dei territori ai servizi alla persona. È primo solo per aliquota Irpef che pagano i campani. Farebbe meglio a tacere e a capire di cosa si tratta prima di muoversi visto che auto e benzina sono a spese dei cittadini” conclude il commissario regionale del partito in Campania.

Imma Vietri: "De Luca vittima di un colpo di sole"

Sulla stessa linea la deputata Imma Vietri: "De Luca è stato probabilmente vittima di un colpo di sole. Criticare il Governo perché attiva un nuovo treno ad alta velocità per rendere più fruibile un sito archeologico straordinario come quello di Pompei è veramente surreale. A differenza sua, il premier Meloni e il ministro Sangiuliano non tagliano il nastro di opere che poi non vengono mai realizzate. Inoltre, è stato già ribadito che il nuovo treno implementerà le corse entro l'anno. Quindi, ancora una volta, De Luca ha perso una buona occasione per tacere, Il governatore, tra l'altro, è l'ultima persona che può dare lezioni sui trasporti e non solo. Si occupi della crisi della sanità in Campania, del disastro della Circumvesuviana e del dissesto idrogeologico. Faccia meno cabaret e avanspettacolo e si occupi seriamente dei tanti problemi della Regione che, in otto anni, non è stato in grado di risolvere. In una certa fase ci ha anche divertito, ma poi il troppo storpia".