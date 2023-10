L'appello di De Luca: "Salvare ostaggi e corridoi umanitari da Gaza"

"Quello che è stato fatto da Hamas nei confronti dei bambini israeliani va al di là di ogni dimensione umana. Siamo alla barbarie". È quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. Inevitabile un riferimento al conflitto in Israele: "Abbiamo delle priorità - ha aggiunto - salvare gli ostaggi che ad oggi non sappiamo esattamente quanti siano, ma occorrerà muoversi in maniera tale da evitare un'altra strage. Un'altra priorità riguarda Gaza: occorre combattere a fondo contro i terroristi, contro Hamas per smantellare questa organizzazione terroristica. Rispetto a questo - ha proseguito - non c'è alcuna esitazione ed alcun dubbio per quello che hanno fatto nel passato e di recente ma dobbiamo evitare di aggiungere orrore all'orrore perchè a Gaza vivono oltre 2milioni di palestinesi di cui 800mila hanno meno di 14 anni, sono centinaia di bambini che sono senza acqua, cibo e luce". "Vi è la necessità - ha aggiunto il governatore - di lavorare per aprire corridoio umanitari per la popolazione di Gaza per far giungere cibo, acqua e medicinali ed ha evidenziato che non farlo sarebbe un atto di disumanità e indebolirebbe la legittima battaglia di Israele per la sua difesa e inoltre si rischierebbe di allargare il conflitto su tutta l'area mediorientale e sarebbe una tragedia".