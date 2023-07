De Luca: "Casi Santanché e La Russa? L'Italia è ormai ridotta ad un circo equestre"

"Vi risparmio commenti rispetto a vicende che hanno interessato, questa settimana, il dibattito pubblico relativo al conflitto con il mondo della giustizia, vicende di cronaca che hanno riguardato il presidente del Senato e famiglia, qualche ministro. Vicende che confermano nel loro complesso che l'Italia è, ormai, un circo equestre, non vale la pena perdere tempo". È quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

Zes unica

Fra i temi affrontati dal governatore anche quello relativo alla possibilità di realizzare una Zes unica per tutto il Sud Italia. "Il governo - ha spiegato De Luca - ci ha comunicato che l'Unione europea ha dato un assenso di massima. Bene, benissimo. Intanto va chiarito un punto. Nella mia proposta questa misura deve valere a tempo indeterminato fino a quando il reddito pro-capite dell'area meridionale non avra' raggiunto, per lo meno, l'85% del Pil delle regioni del Centro-Nord. Quindi, deve durare a tempo indeterminato. Nella intenzione del Governo c'è un retropensiero, cioè fare del Sud un'unica zona economica speciale può significare avere un'unica struttura nelle mani del Governo centrale. Quesrta sarebbe una cosa totalmente inaccettabile perche' abbiamo un Governo totalmente incapace di gestire questioni economiche. L'estensione della misura Zes a tutto il Sud non deve comportare una centralizzazione".

Scuola

De Luca è intervenuto anche sulla questione scuola: "Avete forse sentito che, sulla base di una indagine Invalsi, la capacità di apprendimento dei giovani del Sud è ad un livello più basso rispetto a quello nazionale. Detta così mi sembra una cialtronata, sembra quasi che i ragazzi del sud siano meno capaci dal punto di vista del cervello. Chiariamo bene perché questa notizia ha un che di razzista". "Non c'è dubbio - ha aggiunto -che esista un divario nord-sud nella qualità e quantità dei servizi, c'è meno tempo pieno, meno mense, più dispersione grazie a queste informazioni di conferma che era corretta la linea della Regione, e cioè che non bisogna tagliare nemmeno una scuola. Non ci potete dire che c'è un divario e poi vi proponiamo di tagliare 50 scuole, eh no. Il divario organizzativo, non intellettivo, c'è, ma questo è il motivo per cui è giusto fare una battaglia affinché non ci siano tagli".

Pnrr

"Vorrei istituire un premio traduzione per i giornalisti capaci di spiegare dopo una conferenza stampa del ministro Fitto che diavolo ha detto. Non si capisce cosa sta facendo per il Pnrr" ha poi aggiunto De Luca in merito alla situazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Non si riesce a capire che diavolo dice - ha sottolineato - in sei mesi sento ripetere le stesse spappolate e non si capisce se qualcuno ha capito che diavolo sta facendo sul Pnrr" ha chiosato.