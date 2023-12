De Luca su La7 contro gli allievi "cafoni" della Schlein, poi sulla segreteria Pd: "Non sono tanto masochista"

"Che rapporti ho con Schlein? Nessuno. Non ho la fortuna di godere di intimità particolari con l'onorevole Elly Schlein, anche perché i suoi allievi campani sono protagonisti di atteggiamenti di volgarità, di cafoneria e di stupidità politica a livelli inimmaginabili". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca intervenuto nel corso della trasmissione Omnibus su La7. "L'onorevole Schlein non può fare Alice nel paese delle meraviglie, deve parlare, fare nomi e cognomi, e deve soprattutto fare uno sforzo di conoscenza rispetto al sacrificio, al lavoro, alla mutilazione di vita che ha comportato per qualcuno di noi l'impegno politico e istituzionale", ha aggiunto De Luca.

Ipotesi segreteria Pd

"Io segretario del Pd? Quante volte ci ho pensato, ma la propensione al masochismo non è arrivata fino a questo punto, mi sono fermato a metà strada. Ma non escludiamo niente", ha poi risposto il Governatore alla domanda se avesse mai pensato di candidarsi a segretario del Partito democratico. "Siamo impegnati in un lavoro di governo importante in quella che è la frontiera politica credo più complicata d'Italia. Sfiderei tutti a venire a governare qui a Napoli, a fare i conti con comitati, sottocomitati, liste di lotta, figli di buona donna e compagnia bella. E' una battaglia complicata, ma è una sfida. Non escludiamo niente - ha sottolineato De Luca - intanto facciamo una battaglia per diventare forza politica credibile e autorevole, non imbarazzante come è oggi, e per persuadere la maggioranza del popolo italiano che è possibile un governo che migliori un po' di più la vita delle persone, soprattutto più deboli", ha concluso.