"Svuoteremo le liste di attesa", "fondi per assumere giovani nel settore turistico": gli annunci di De Luca, poi l'attacco al Governo

Dal caro affitti alla sanità, ma anche lavoro per i giovani nel comparto turistico. Sono stati questi i temi principali trattati, nel primo pomeriggio di oggi, dal governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì.

La polemica sul caro-affitti

Per i fitti e per gli alloggi universitari, il Governo deve dare celermente una risposta e "si decida a sbloccare le risorse". La richiesta arriva dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in apertura della consueta diretta social del venerdì. Riferendosi alle proteste messe in atto dagli studenti in tutta Italia, De Luca che ci sia una "situazione paradossale". "Da 14 mesi, la Campania ha chiesto al Governo l'approvazione di una serie di progetti per 861 posti complessivi" in residenze universitarie, tra immobili di proprietà della Regione e di altri enti, a cominciare dalle università campane. "Da 14 mesi il ministero dell'Università non dice nulla - attacca De Luca - è una situazione sconcertante, che riguarda il precedente Governo e quello attuale". Nel frattempo, spiega il governatore, la Campania "si è salvata in qualche modo perchè da 4-5 anni la Regione ha varato un piano per il trasporto gratuito per gli studenti. A oggi abbiamo dato 123mila abbonamenti gratuiti nel 2023, per un investimento di 31 milioni. Di questi, 72mila riguardano studenti universitari, quindi molti ragazzi che vivono in comuni lontani dal capoluogo, avendo l'abbonamento gratuito, hanno avuto la possibilità di frequentare l'università senza essere obbligati a fittare una stanza o un appartamento per poter frequentare le lezioni". Sul capitolo fitti, De Luca segnala che ogni anno, con i contributi nazionali, la Regione "vara un bando per il sostegno ai fitti per le famiglie al di sotto dei 13.650 di Isee". "Lo scorso anno - prosegue - i richiedenti sono stati 38mila, quest'anno sono 72.500, a conferma del fatto che vi è un problema alloggiativo serio, che vi è una condizione nelle famiglie più pesante e delicata e del fatto che è necessario un fondo nazionale di sostegno ai cittadini meno abbienti. Lo scorso anno abbiamo pagato quasi in tempo reale attraverso una piattaforma della Regione, ma oggi, avendo 72mila richiedenti, i 28 milioni che abbiamo basteranno a dare risposta alla metà dei cittadini che hanno fatto richiesta". E definisce "incredibile" che l'Esecutivo abbia "cancellato il fondo destinato al sostegno ai fitti per le famiglie più povere". "Un Governo può avere l'orientamento che ritiene e fare le scelte che vuole - incalza - ma togliere l'aiuto a famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese mi pare assurdo e demenziale. Se uno Stato moderno e civile non da' una mano a queste persone, che ci sta a fare?".

Le critiche sulla sanità

Le liste di attesa in sanità saranno svuotate entro il 2023 mentre per le prestazioni urgenti "già non ci sono problemi". Per De Luca nelle liste di attesa ci deve essere una percentuale del 20 per cento per le prestazioni in Alpi, ovvero quelle libero professionali che si svolgono in ospedale. Una quota che non può essere superata. Il piano per la riduzione delle liste di attesa varato dalla Regione Campania sarà illustrato nel corso delle prossime settimane anche "se noi stiamo meglio di altre regioni pur avendo migliaia di dipendenti in meno". Poi è tornato ad attaccare il governo - sia quello attuale che quello precedente - sulla carenza del personale medico e sanitario, carenza che si registra in tutta Italia: "Non hanno conto della drammaticità del problema. Il ministero della Salute continua a dormire. Quello di prima era narcotizzato, quello attuale è in sonno".

Lavoro nel settore turistico

Sedici milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione per favorire l'assunzione di giovani nel settore turistico. Ad annunciarlo De Luca: "Settemila euro di contributo per un'assunzione a tempo indeterminato e duemila e cinquecento per le assunzioni a tempo determinato. Contributi sono previsti anche per quegli imprenditori che provvederanno a trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Una misura che dovrebbe favorire l'assunzione di circa 2000 giovani. Il bando è stato pubblicato lo scorso 8 maggio".