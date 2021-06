Covid e zona bianca, parla De Luca: "Eliminare l'uso delle mascherine è demenziale"

"Eliminare l'uso delle mascherine è demenziale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un evento al quale ha presenziato, all'ospedale Policlinico di Napoli.

I dettagli

"Io credo che tenere la mascherina non credo sia un grandissimo sacrificio, a fronte del rischio che corriamo con la variante Delta. In Campania bisogna tenere la mascherina sempre: è chiaro che se vai al mare te la togli e se stai a pranzo in un ristorante te la togli. Si tratta, però, di un'assoluta ipocrisia dire, come dicono a Roma al ministero, ti porti la mascherina in tasca. Poi è chiaro che quando sei in strada ti devi mettere la mascherina sempre, tranne che ovviamente se stai a mare, vai a fare footing alle 8 di mattina, stai in un parco. Le cose ragionevoli le comprendiamo tutti quanti".

Lo scenario

"Questa cosa delle mascherine è diventata come una battaglia di civiltà. Dicino di aver tolto il divieto di mascherine. Imbecille - aggiungo io - perché hai tolto un elemento di protezione per te, per i tuoi figli e per i tuoi familiari. Abbiamo già cominciato a vedere quello che succede: qui a Napoli per la verità la metà già non la metteva la mascherina, mancava solo che rendessimo non obbligatorio l'uso. Poi abbiamo visto a Lodi: rave party, gente che va a ballare, centinaia di ragazzi, come siamo felici, che bella libertà abbiamo conquistato: questi andranno a finire in terapia intensiva fra poco. La comunicazione demenziale sui vaccini ha determinato un rallentamento drammatico e una crisi di fiducia in milioni di cittadini. Poi ci sarà anche una componente di scarso spirito civico, di qualche componente di furbizia, tutto quello che si vuole, ma il punto di svolta è stato determinato da quella comunicazione. In Campania c'è un dato ancora più grave: nel momento in cui era pienamente in atto la campagna di vaccinazione non ci hanno mandato i vaccini. Noi in qualche fine settimana abbiamo dovuto chiudere i centri di vaccinazione perché non arrivavano i Pfizer. Ancora oggi c'è uno scandalo che permane nella distribuzione dei vaccini. La regione Lazio, stessa popolazione della Campania, riceve 240mila vaccini in più rispetto alla Campania. Sono degli irresponsabili e sono fra i responsabili di questa mancata adesione alla campagna di vaccinazione".