Mascherine al chiuso anche nei prossimi mesi: De Luca pensa ad una nuova ordinanza

In controtendenza con il Governo nazionale, intende mantenere l'obbligo di mascherine nei locali al chiuso anche nei prossimi mesi, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. A Palazzo Santa Lucia, infatti, si sta pensando ad una ordinanza ad hoc sull'argomento, come ha anticipato lo stesso presidente della Regione, a margine di una visita all'ospedale Ascalesi di Napoli.

A preoccupare De Luca, in particolare, i ristoranti, dove chi serve ai tavoli o lavora in cucina dovrebbero continuare ad indossare il dispositivo di protezione secondo il Governatore che poi ribadisce: "Al di là delle ordinanze, la mascherina serve a tutelare la nostra vita e la vita dei nostri familiari. - ha ripetuto- Quando passeggiate per una via commerciale è chiaro che l'assembramento c'è, mettiamo in conto che d'estate tutti vogliamo respirare un po' di più, ci sarà un rimescolamento sociale, c'è una ripresa fortissima del turismo, abbiamo Procida Capitale, è evidente che ci saranno contatti con centinaia di migliaia di persone che arriveranno a Napoli e in Campania. L'uso della mascherina sempre è la cosa più efficace, un piccolo sacrificio per tutelarci anche rispetto alle varianti", ha aggiunto il Governatore.

Le conclusioni

"In Cina hanno messo in quarantena 25 milioni di cittadini di Shangai, a Philadelphia hanno ripreso misure restrittive perché hanno registrato una diffusione di varianti estremamente pericolose. Nessuna drammatizzazione – ha concluso – ma teniamo i piedi per terra altrimenti ci divertiamo per due mesi e a ottobre dobbiamo richiudere tutto e io vorrei evitarlo".