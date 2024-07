De Luca a tutto campo: dai "100 euro in più" per i medici all'inaugurazione dell'aeroporto, poi l'ironia su Sangiuliano

"Abbiamo disposto per le nostre Asl e aziende sanitarie che siano messe a disposizione integrazioni salariali di 100 euro orari per i medici che decidono di dare un impegno nei pronto soccorso, anche con lavoro straordinario. Facciamo questo ultimo tentativo, arriviamo al limite massimo di impegno finanziario che ci è consentito, io credo che sia giusto farlo. Oltre questo la Regione Campania non può fare nulla". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook del venerdì pomeriggio. "Abbiamo fatto un concorso unico regionale per avere la disponibilità di medici dell'emergenza - ha ricordato De Luca -, ma abbiamo trovato una cinquantina di unità, numero del tutto insufficiente. Il problema trova una soluzione se il Governo nazionale raddoppia le retribuzioni per i medici impegnati nei pronto soccorso, se riduce l'età pensionabile per questa fascia di professionisti perché è un lavoro stressante e usurante, e se consente la contrattualizzazione dei giovani medici impegnati nelle scuole di specializzazione che dovrebbero essere autorizzati a contratti a tempo indeterminato già dopo il primo anno della scuola di specializzazione. Queste misure le deve prendere il Governo nazionale. Abbiamo dato disposizione ai nostri direttori generali di proseguire, al di là del concorso unico regionale, con concorsi mirati per i singoli territori, ma posso già dire che non ci sarà la disponibilità di specialisti per l'emergenza. Tentiamo ancora, per dare tranquillità a tutti”.

Le infrastrutture

Nel corso della diretta social, il presidente della Regione Campania ha ricordato l’inaugurazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno in programma il prossimo 11 luglio che vedrà anche la presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Inoltre, ha aggiunto: “Puntiamo ad avere oltre 3 milioni e mezzo di viaggiatori in 2-3 anni. Poi si lavorerà al prolungamento della Metropolitana da Salerno all’aeroporto e alle opere di contorno legate alla viabilità. Anche questo è uno dei segnali di fiducia per guardare al futuro”. Inoltre, ha sottolineato che la Regione Campania è pronta per la progettazione esecutiva sia per i lavori di riqualificazione dello Stadio Arechi sia del Campo Volpe.

L'ironia su Sangiuliano

"Il ministro Sangiuliano non ci fa mancare una nota di allegria, di serenità, anche di divertimento. L'ultimo episodio che lo ha riguardato è quello di una performance del ministro a Taormina qualche giorno fa. Era andato per un evento culturale, credo un festival, ed era stato accolto da una valanga di fischi. Le tv pubbliche hanno trasformato i fischi in applausi scroscianti. Siamo al di là della creatività di Eduardo e Peppino De Filippo, di Totò, siamo veramente in un paese nel quale tutto manca meno che la creatività, l'allegria e la fantasia". "Anche noi partiamo con il bastimento, con la nave della Regione Campania, seguendo la rotta tracciata da Galileo Galilei e arriveremo anche noi a gettare l'ancora a Times Square sulla Tiburtina. Prendiamola così, sennò la vita diventa triste".