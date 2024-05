Meloni: "Il saluto a De Luca? Mi sono difesa senza offendere. Le donne non sono deboli, basta con i bulli"

"Vincenzo De Luca è un signore che passa la sua giornata a fare sproloqui perché evidentemente non ha di meglio da fare e se la prende più o meno con tutti, ma non ha mai usato una parola del genere con nessun altro. Quindi qual è il messaggio che noi stiamo dando? Che le donne si possono insultare liberamente perché sono deboli? Le donne non sono deboli, io non sono una persona debole. Sono deboli i bulli, sono deboli quelli che fanno i gradassi alle spalle, ma quando li affronti, come ho fatto io e come si è visto, i gradassi non li fanno più. E allora io rifarei quella cosa cento volte, non solo per me, ma per tutte le donne che si pensa di poter insultare liberamente". Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Dritto e Rovescio, in onda questa sera su Rete4 rispondendo ad una domanda su quanto accaduto ieri a Caivano. Per la leader di Fratelli d'Italia "è finito il tempo nel quale le donne subiscono i bulli, è finito - ha continuato Meloni - Sveglia femministe, sveglia femministe. Perché sono le battaglie che una volta facevate voi. Sveglia!".

Le critiche alla Schlein

Nel mirino della premier anche il silenzio, dopo l'insulto ricevuto nelle settimane scorse dal governatore della Campania, da parte della segretaria del Pd Elly Schlein: "Il mio saluto a De Luca ? Io sono stata insultata e mi sono banalmente difesa. La sinistra quando sono stata insultata non ha detto mezza parola ed adesso si indigna perchè mi sono difesa senza insultare nessuno: è vergognosa, usano due pesi e due misure, ritengono di essere superiori agli altri e di avere maggiori diritti degli altri, ci sono anche italiani di sinistra per bene, mi hanno scritto in molti per dirmi 'hai fatto bene'". Di qui la frecciata: "Elly Schlein non ha il coraggio che ci si aspettava da lei di cambiare le cose - ha aggiunto - Il coraggio come leader e come donna, in questo episodio c'è anche una questione femminile, io rifarei quella cosa mille volte anche per tutte le donne che subiscono i bulli".

La querelle e l'attesa replica di De Luca

Intanto, c'è grande attesa per la diretta social di domani del governatore della Campania, il quale ha annunciato che risponderà per le rime alle parole della premier. Il botta e risposta tra i due è collegato a quanto era avvenuto nel febbraio scorso, quando in un video trasmesso su La7 Tagadà si vedeva De Luca definire "stronza" la Presidente del Consiglio, dopo l'incontro non avuto a Roma (la premier era in Calabria per una visita istituzionale) con lui e diversi sindaci contrari all'autonomia differenziata. "Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più", osservò la Meloni. Al vetriolo la replica di De Luca conversando con alcuni giornalisti all'interno di Palazzo Montecitorio: "Lavora tu, str...".