Nuovi attacchi di De Luca alla Meloni: "La sfido ad un dibattito sui fondi Ue". Poi "richiama" il Comune di Salerno sulle multe

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì, ha lanciato nuovi attacchi al Governo Meloni su vari temi (dai fondi europei al caso Saris fino alla sanità) e un “richiamo” all’amministrazione comunale sulle multe pagate entro cinque giorni dai cittadini che spesso continuano a ricevere solleciti nonostante il versamento.

I fondi europei

De Luca invita il premier Meloni ad un dibattito pubblico: "Credo di dover rispondere ad un'osservazione del presidente del Consiglio fatta in Valle D'Aosta perché è una considerazione che continuano a ripetere in maniera insopportabilmente demagogica, ha detto la Meloni che bisogna fare in modo che i soldi che arrivano vengano spesi. Intanto io invito anche l'onorevole Meloni se trova il tempo tra una sfilata di moda e l'altra a fare un dibattito pubblico sul tema dei fondi europei e sulla sua spesa". Poi ricorda: "Io ho già sfidato il ministro Fitto che continua a ripetere stupidaggini a proposito dei fondi europei in un dibattito pubblico su questo tema a partire ovviamente dalla Campania, - evidenzia il governatore - per potergli dimostrare che continua a mentire e dire stupidaggini". "Il ministro Fitto va scappando, vediamo se scappa anche la presidente del Consiglio. Vorrei però che si facesse la finita con questa vergognosa campagna demagogica che riguarda la capacità di spesa dei fondi europei, intanto chi non spende in Italia sono i ministeri centrali".

I cortei

Sulla mancanza di erogazione alla Campania dei fondi Fsc "da parte del ministro più evanescente, inutile e inconcludente della storia della Repubblica Italiana faremo nelle prossime settimane quattro iniziative: la prima a Napoli a metà mese di febbraio con il mondo della cultura, poi sempre a metà mese prepariamo una manifestazione a Roma con l'Associazione dei Comuni a cui parteciperanno centinaia di sindaci e amministratori di tante Regioni del Sud". Lo ha annunciato, sempre De Luca, nel corso della diretta social: "Ho parlato ieri con il collega governatore della Calabria - ha aggiunto De Luca riferendosi a Roberto Occhiuto, presidente del centrodestra alla Regione - mi ha detto di aver saputo di poter firmare entro fine febbraio l'accordo sui fondi ma non ha certezze e quindi se non ha una data certa entro metà febbraio partecipa anche lui, al di là di bandiere di partito”. De Luca ha poi spiegato che nelle settimane successive ci saranno "una manifestazione con il mondo delle imprese e dei sindacati e poi faremo una manifestazione sulla sburocratizzazione dell'Italia. Un collega del nord dice che chi non condivide l'autonomia ha una posizione medievale, invece ti dimostro che noi seguiamo la strada per una burocrazia zero".

La Sanità

Nonostante gli oltre 3 miliardi di euro stanziati dal Governo, De Luca sostiene che ormai “si sta affossando la sanità pubblica in Italia”. “Da tempo sosteniamo che vanno eliminati i tetti di spesa per il personale e le assunzioni, ma nessuno ci ascolta. Così come non è stato accolta eliminato il numero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina. Mancano i medici ma non si fa nulla”. E ai sindaci che stanno organizzando manifestazioni di protesta per la crisi della sanità campana, De Luca ha risposto: “Non devono manifestare nei loro comuni, non serve a niente. Dobbiamo andare tutti a Roma”.

Il caso Salis

De Luca, inoltre, non ha lesinato critiche al premier Meloni sulla politica estera: "Mi è capitato di ascoltare le dichiarazioni del presidente del Consiglio a proposito della vicenda di Ilaria Salis, detenuta a Budapest. Sono rimasto davvero sconcertato dal livello di burocratismo, di freddezza e superficialità. Non una parola di solidarietà umana nei confronti di una donna trattata come una bestia". "La considerazione fatta da Meloni è che non bisogna meravigliarsi perché in molti paesi occidentali i detenuti sono portati così, in catene, nelle aule di tribunale. Una banalità davvero sconcertante, augurandosi, alla fine, che la nostra concittadina sappia dimostrare la propria innocenza. È stato già rilevato che avrebbe dovuto dire altro, cioè: ci auguriamo che governo e magistratura ungherese sappiano dimostrare la sua colpevolezza. Non il contrario. È la fine del mondo".

Le multe del Comune di Salerno

"Sto ricevendo molte segnalazioni da parte di cittadini che si vedono arrivare richieste di pagamento di multe nonostante le abbiano pagate entro i cinque giorni previsti dalla legge. Sollecito l'amministrazione comunale di Salerno - ha concluso De Luca - affinchè faccia una relazione dettagliata su tutti i pagamenti effettuati dalle persone che hanno pagato entro i cinque giorni".