Dalle mascherine al Pnrr, De Luca di nuovo ospite a "Che tempo che fa". Poi il siparietto: "Fazio lei cerca rissa"

E’ tornato alla trasmissione di Raitre Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, stasera. Diverse le domande poste al presidente della Regione. Prima, quella sulle ragioni della proroga dell'obbligo della mascherina anche all'aperto in Campania: “Siamo la Regione più densamente popolata d’Italia, il rischio da noi è alto. Scegliamo un altro sacrificio per due settimane per fare raffreddare il contagio. Anche perchè non si può determinare la situazione di assembramento in cui va messa o tolta la mascherina: nel dubbio, va tenuta sempre". "Prima Halloween, ora Carnevale e San Valentino: cosa le hanno fatto queste feste, non le piacciono?" ha domandato, a seguire, Fazio riferendosi all'appello alla prudenza del Governatore in occasione degli assembramenti e le occasioni di contatto per le ricorrenze: "A me non piacciono le feste? A me non piace il Covid. In momenti delicati ci vogliono comportamenti responsabili”, ha ribadito De Luca.

Le tematiche

Dalle elezioni del presidente Repubblica e le "Giornate di imbarazzo della classe politica italiana”, fino ad arrivare al Pnrr: “Quando ho letto le dichiarazioni di Sala e Fontana sull’eventuale fiume di soldi per il sud, mi sono illuso fosse vero. Cosi non è. Queste risorse devono far diminuire il divario tra nord e sud. Al sud lavorano il 55% delle persone. La sfida che abbiamo davanti è terribile per le opere da fare e per le riforme, come quella della giustizia, tema complicatissimo. Non può esistere nessun potere sganciato dalla responsabilità". ”

Il siparietto

Non è mancato un siparietto tra ospite e presentatore, quando Fazio ha ricordato che De Luca aveva suggerito di condannare a quasi due anni di carcere chi aveva ideato l'acronimo Pnrr, "omaggio al barocco italiano" come osservato su Rai 3 dallo stesso Governatore della Campania che ha anche aggiunto: "Fazio lei cerca la rissa e non va bene perché si è avviato sul percorso di beatificazione", ha concluso De Luca. In chiusura, la replica ironica di Fazio: "Lei ha il gelsomino della pace, non mi permetterei mai. Stia attento a prendermi in giro, la prossima volta vedrà".