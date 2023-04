De Luca: "Nessun paziente Covid in terapia intensiva". Poi critica ancora il governo e fa gli auguri a Berlusconi

"Abbiamo una buona notizia, oggi registriamo per la prima volta l'assenza di pazienti Covid in terapia intensiva in Campania. E' una notizia importante che ci apre il cuore alla speranza e ci fa respirare". Lo ha annunciato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Abbiamo credo 33 positivi ogni 100mila abitanti su base settimanale, quindi davvero si ha la sensazione che stiamo uscendo da questa tragedia che ha segnato la vita di tutti noi per 3 anni. Auguriamoci che sia davvero così”.

Le nuove assunzioni del Governo

Il governatore si è soffermato sulle nuove assunzioni in particolare nelle Forze dell'Ordine decide dal Governo Meloni per rafforzare la sicurezza: "Siamo in anticipo di 4 anni rispetto al Governo sulle assunzioni nella pubblica amministrazione. I cittadini della Campania sanno che abbiamo varato un concorso per ampliare gli organici nella pubblica amministrazione gia' da anni. Sono anni - ha rivendicato De Luca - che abbiamo affrontato il problema della riduzione quasi a zero delle piante organiche nelle istituzioni pubbliche a cominciare dai Comuni. Abbiamo varato un concorso della regione Campania con il quale abbiamo mandato a lavorare quasi 3mila giovani nei comuni della Campania". "Ho visto che il Governo ha deciso di assumere 3mila unità nella pubblica amministrazione, ma non sono destinate alle attività economiche progettuali delle istituzioni perchè i due terzi sono unità delle forze dell'ordine. Quindi alla fine il rapporto è 3mila assunti nella pubblica amministrazione dalla Regione Campania e mille dal Governo nazionale. Un Governo un po' esile da questo punto di vista, un po' gracile. Con mille assunti su scala nazionale quale Pnrr vogliamo portare in porto?".

Gli auguri a Berlusconi e al Papa

"Rivolgiamo un pensiero ad alcuni grandi vecchi che in questi giorni hanno avuto problemi di salute" ha dichiarato il governatore della Campania riferendosi al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e a Papa Francesco. "Ho già rivolto a Berlusconi l'augurio di guarigione e di superamento della malattia che lo ha colpito, e rivolgo anche un saluto alla sua famiglia", ricorda. "Dovremmo riuscire nel nostro paese a distinguere conflitti politici da questioni che riguardano i valori umani - sottolinea - auguri sinceri all'onorevole Berlusconi perche' si riprenda quanto prima possibile". "Abbiamo tirato un sospiro di sollievo anche per Papa Francesco - aggiunge - abbiamo visto qualche giorno fa immagini di sofferenza sul suo volto e poi lo abbiamo visto riprendersi con grande serenita' e ironia nonostante i problemi di deambulazione. Seguiamo questa figura come una persona di famiglia".

Boom del turismo

Infine, si è detto ottimista sui flussi turistici in vista di Pasqua: "Oggi in Campania abbiamo il tutto esaurito per quanto riguarda gli alberghi: abbiamo una esplosione di presenze turistiche a Napoli e in tutta la regione, e' qualcosa di incredibile". "E' ovviamente un movimento turistico che riguarda tutta l'Italia, ma registriamo in modo particolare un boom turistico mai visto, anche per gli alberghi a 5 stelle. Noi ci aspettiamo anche un boom di occupazione e contratti di lavoro per centinaia di migliaia di giovani".