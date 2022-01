Dall'illegalità in piazza della Concordia, alle baby gang fino alla violenza sulle donne: De Luca segnala tutto alla Lamorgese

Baby gang, violenza sulle donne, negli ospedali e sui mezzi di trasporto, fino al caso di piazza Concordia, a Salerno, "dove ci sono 2/3 ambulanti che spacciano droghe e di cui poi vi do i nomi perchè ormai li conosco". La presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è un'occasione che il governatore della Campania Vincenzo De Luca non si lascia sfuggire per presentare la lista delle criticità sul territorio. "Sicurezza - esordisce De Luca - non coincide con repressione, ma ci sono situazioni dove è necessaria anche la repressione. Per esempio le baby gang e le attività legate alle nuove tecnologie, penso servirà qualche intervento legislativo per mettere lo Stato in condizione di intervenire. Non confondiamo la sicurezza con l'ordine pubblico".

Parla De Luca

"L'esplosione delle baby gang ci preoccupa soprattutto in relazione ai trasporti. Vogliamo estendere i protocolli d'intesa perche' davvero questa situazione è delicata con bande di delinquenti che creano problemi a personale e viaggiatori". In merito alla violenza sulle donne, De Luca sottolinea: "Fenomeno preoccupante: lo segnalo perchè ci sia un intervento così, come le violenze al personale sanitario, sulle ambulanze o negli hub vaccinali. Ci sono giovani donne che hanno rinunciato all'incarico. E' un tema che merita attenzione e che segnalo. Non si può immaginare un presidio in ogni ospedale, ma in alcuni casi sarebbe opportuno".

La situazione a Salerno

De Luca ha pure segnaato al ministro che a Salerno, in piazza della Concordia, 2/3 ambulanti "sono punto di aggregazione di immigrati e di spaccio di droghe e prodotti taroccati e di contrabbando. Li conosco personalmente e ho dato i nomi al ministro". E Lamorgese replica: "Chiamerò il prefetto e chiederò gli interventi necessari per evitare sacche di illegalita".