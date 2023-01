Piero De Luca e Pina Picierno: il ticket campano del Pd che sostiene Bonaccini

Una donna casertana come vice, un uomo salernitano come responsabile del Sud: entrambi giovani, entrambi campani. Eccolo il ticket campano del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: Pina Picierno e Piero De Luca. Una scelta che, probabilmente, ha lasciato fuori qualcuno come gli esponenti pugliesi del Partito Democratico, a cominciare dal Governatore Michele Emiliano – che ha già scelto di puntare sulle prossime elezioni Europee.

Il futuro

Adesso, dopo qualche incomprensione degli anni passati, l’europarlamentare di Caserta ed il Vice capogruppo alla Camera di Salerno si troveranno a lavorare sotto braccio, per portare Stefano Bonaccini alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. E poi si inizieranno a guardare le prossime scadenze elettorali: dalle Europee della primavera del 2024 alle tanto attese regionali del 2025.