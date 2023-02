De Luca: "Alle Regionali pochi elettori? Candidati pinguini". Poi su Stoltemberg: "Vada ai servizi sociali"

Vincenzo De Luca a tutto campo, anche questo venerdì, sulla politica nazionale e non solo. Nel corso della settimanale diretta Facebook, il governatore della Campania si è soffermato su vari temi. Il primo è stata la vittoria schiacciante del centrodestra alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia, seppur con una bassa affluenza. “Ha vinto il centrodestra, ha perso il centrosinistra. Con il 37-40% di partecipazione al voto è scarsa la fiducia nella possibilità di cambiare le cose, è un'ulteriore conferma che la politica si stacca da ogni elemento di passione ed entusiasmo. Pesano anche in parte i candidati, tranne qualche rara eccezione avevamo pinguini candidati. Era difficile suscitare entusiasmo”.

L'autonomia

Poi, sempre in merito alle regionali, si è soffermato ancora una volta sulla riforma dell’Autonomia differenziata. “ Sono passate le elezioni regionali e probabilmente avremo un clima più sereno e di maggiore responsabilità per parlare di alcune grandi questioni che sono state sollevate in maniera molto forte e ideologizzata proprio in vista delle elezioni regionali, soprattutto in Lombardia. Mi auguro – ha aggiunto - che a questo punto potremo ragionare seriamente sull'autonomia differenziata e soprattutto sui temi che impegnano la Regione Campania in una battaglia politica esplicita a difesa della sanità pubblica e della scuola pubblica statale".

La sanità

Il governatore è tornato a criticare chi, a livello nazionale e locale, prende di mira l’attuale sistema regionale sanitario. “Ci sono tentativi di speculazioni sulla nostra sanità. Il Codacons della Lombardia ha riportato il caso di un ragazzo di 23 anni morto al Loreto Mare, ma la notizia era di sei anni fa, quando la sanità campana era commissariata. Siamo di fronte ad una volgare aggressione mediatica, ma noi andiamo avanti”. Poi, sempre in materia di sanità, De Luca si è detto favorevole ad una “totale apertura” delle Facoltà di Medicina per rafforzare il personale negli ospedali. Una misura che, in questi giorni, è già al vaglio del Governo Meloni e del ministro Schillaci.

L'Ucraina

Non è mancata, infine, una stoccata ironica sulla guerra: "Il più triste di tutti è un uomo di nome Stoltenberg, che si trova casualmente a fare il segretario generale della Nato, che ha appena finito di dire che dobbiamo produrre più munizioni, più armi, più cannoni. Queste sue dichiarazioni mi confermano l'urgenza di consegnarlo ai servizi sociali”.