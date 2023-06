Piero non è più capogruppo Pd, il Governatore De Luca: "Nulla di più volgare dei radical-chic senza chic", intanto esulta il M5S

"In politica, come nella vita, nulla di più volgare dei radical-chic senza chic". Lo ha scritto su Facebook il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il post sembra essere un chiaro riferimento alla decisione della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, sulla decisione di rimuovere da vicecapogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca, il figlio del presidente della Regione. "In questa stanza sono vietate le brutte parole": questa, inoltre, è stata la risposta del Governatore da palazzo Santa Lucia ai giornalisti che gli chiedevano se avesse pensato di invitare la segretaria dem Elly Schlein al premio Troisi, appena presentato in conferenza stampa nel palazzo della Regione. "Ma allora non mi avete ascoltato, cari ragazzi...", ha aggiunto De Luca.

I commenti

Intanto, i consiglieri regionali M5S, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello plaudono alla scelta della Schlein: “La scelta di Elly Schlein di mettere da parte De Luca jr segna l’inizio della fine della dynasty paterna. Il rinnovamento in atto nel PD è condizione essenziale per confrontarci e costruire un percorso comune per le regionali". "La parabola del potere di Vincenzo De Luca, che in questi anni ha dimostrato tutta la sua incapacità amministrativa, è ormai al tramonto. - incalzano- Alle prossime elezioni il governatore, con oltre mezzo secolo passato fra incarichi di partito, ruoli elettivi e di governo, avrà ormai esaurito la sua credibilità. Le macerie prodotte in questi anni apparterranno presto alla storia passata. Quella a cui consegneremo anche De Luca”, hanno concluso i consiglieri.