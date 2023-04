Sanità, l'annuncio di De Luca: "Svuotiamo le liste d'attesa, sarà una rivoluzione"

"Stiamo lavorando per realizzare una rivoluzione nella sanità campana, entro quest'anno non ci sarà più alcun caso di attese a 6 o 10 mesi o a un anno". È l'annuncio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "Due settimane fa - ha ricordato De Luca - abbiamo lanciato l'obiettivo di svuotare completamente le liste di attesa in Campania, cioè essere anche in questo campo la prima Regione d'Italia. Già oggi, se si va in una farmacia qualunque in Campania è possibile collegarsi con l'app 'Campania in Salute' e fare la prenotazione non solo nell'Asl di appartenenza, ma nelle Asl e negli ospedali di tutta la Campania, per evitare lunghi tempi di attesa. La prenotazione fatta così consente di conoscere l'ospedale e la struttura più vicina dal punto di vista territoriale e quella più libera".

Pnrr

De Luca è intervenuto anche sulla questione Pnrr: "Con i fondi del Pnrr non sono finanziabili le opere di viabilità, di assetto del territorio, di manutenzione dei beni storico-artistici. Ci hanno detto due anni fa che questi interventi andavano finanziati con le risorse statali che oggi sono bloccate (i soldi del Fondo Sviluppo e Coesione ndr). La Regione non può quindi finanziare opere di viabilità, è qualcosa di demenziale. Ma siamo in Italia".

Aeroporto

L'altro annuncio di giornata è arrivato sull'aeroporto: "Entro un anno parte in piena attività l'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi che è in gestione a Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino che ha dimostrato grande capacità manageriale. Capodichino è l'aeroporto che ha avuto una crescita maggiore nel dopo Covid. Partono investimenti per oltre mezzo miliardo di euro. Si prolunga la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto con 247 milioni di investimento, sono 9 km di nuova metropolitana che affiancherà la linea ferroviaria Salerno- Battipaglia. Si realizzeranno cinque nuove fermate, a nuovo ospedale Ruggi (i tempi della gara scadono il 21 aprile, contiamo di consegnare i lavori per questa estate), seconda fermata scavate case rossa, Pontecagnano centro, Pontecagnano Sant'Antonio e aeroporto".