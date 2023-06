Sanità, De Luca: "Rischiamo di chiudere i pronto soccorso"

"In Campania per tenere aperti i pronto soccorso servono misure di guerra, siamo di fronte al pericolo di interruzione dei servizi essenziali per i cittadini, siamo di fronte al pericolo di chiusura dei pronto soccorso". È quanto ha affermato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, all'inaugurazione del cantiere per l’emergenza traumatologica al Policlinico Federico II. "Oggi noi lo diciamo - ha aggiunto De Luca - ma a Roma fanno finta di on sentirlo. Faranno qualcosa quando chiuderemo i pronto soccorso. Sul personale non riusciamo a organizzare i turni del pronto soccorso con i medici disponibili, in alcuni ospedali abbiamo dovuto chiuderli e in più abbiamo anche personale dei pronto soccorso che viene aggredito".

"Balle dai governi Conte e Draghi"

De Luca, nel corso dell'evento, ha attaccato duramente i governi guidati da Giuseppe Conte e Mario Draghi che "parlavano di portare la sanità in Italia a finanziamenti per il 7% del Pil, ma era una balla, perché ancora oggi non siamo neanche al 6%". "La Gran Bretagna investe nella sanità - ha aggiungto - l'8% del Pil, la Francia il 9,3%, la Germania il 9,8. Se volessimo raggiungere il livello della Gran Bretagna servirebbero altri 20 miliardi stanziati in Italia sulla sanità. Senza queste risorse possiamo fare sonetti, endecasillabi, poesie, ma non possiamo fare sanità". Nel mirino, però, c'è anche il governo Meloni: "Siamo ancora in basso nel riparto nazionale di 150 milioni l'anno, siamo la Regione che ha 40 euro pro capite in meno rispetto all'Emilia e al Veneto, 30 in meno rispetto alla Lombardia e abbiamo discusso tutte noi Regioni con il Ministro della salute nei giorni scorsi, parlando proprio di mancanza di finanziamenti e personale che accomuna tutte le Regioni".