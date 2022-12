De Luca: "Nel governo pensano a litigare invece di sbloccare i fondi per il Sud"

"C'è un'invasione di turisti nell'Italia intera e anche in Campania, Napoli, Salerno e in tutte le realtà meridionali: questo consente all'Italia di reggere perché il comparto turistico, insieme a quello dell'edilizia, in qualche modo ha consentito al Paese di rimanere a galla". Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che al termine della presentazione della mostra "Bizantini al Museo Mann" ha fatto il punto della situazione con la stampa.

"Sbloccare fondi per il Sud"

"Ovviamente - ha spiegato il governatore - il 2023 non sarà semplice, anche in relazione alle incognite che riguardano le forniture energetiche, ma soprattutto perché alcune decisioni relative al Sud ancora non vengono ancora prese. Voglio sempre ricordare che il riparto del Fondo Sviluppo e Coesione è ancora bloccato a Roma e nessuno si decide, così come sono bloccati i fondi Poc: mentre si accapigliano per la Legge di bilancio abbiamo delle emergenze che riguardano il sud per le quali non c'è nessuna attenzione".

Bilancio

"Preoccupato per il bilancio? Io mi preoccupo quando non arrivano i soldi" ha risposto De Luca a chi gli ha chiesto un commento sulle tensioni in Consiglio Regionale in vista dell'approvazione del bilancio. "Opposizioni arrabbiate? Se vuole le invito a pranzo. È un periodo in cui abbiamo una grande disponibilità di pastiere e di struffoli. Possiamo destinarle all'opposizione, alla maggioranza, ai giornalisti: è un periodo di solidarietà cristiana".