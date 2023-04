Pd, De Luca punge Schlein: “300 euro all’armocromista? Lo farei io per la metà”. Poi annuncia interventi per gli ospedali

"Abbiamo appreso da un'intervista che l'onorevole Schlein si avvale della consulenza di un'armocromista che la aiuta nella scelta dei colori nell'abbigliamento: si fa pagare 300 euro all'ora, la signora si chiama Enrica Chicchio, cacchio mi verrebbe da dire… Vorrei suggerire alla Schlein, se mi paga la metà di quello che dà alla Chicchio, io sarei in grado di produrre un risultato dal punto di vista cromatico ancora migliore". Pungente ironia del presidente della Regione Campania De Luca, che in apertura del suo consueto appuntamento della diretta Facebook del venerdì pomeriggio commenta "una bella notizia che sicuramente ci riscalderà il cuore" riferendosi all'intervista rilasciata dal segretario del Pd, Elly Schlein, che a Vogue ha confidato di affidarsi al parere di un'esperta di look che le costa fino a 300 euro all'ora. "Siamo moderni e possiamo esserne lieti, personalmente ho avuto un movimento di commozione davanti a questa notizia" prosegue il governatore che ribadisce la sua 'candidatura': "Quando ero sindaco facevamo lo studio sulle facciate dei palazzi nel centro storico, nelle aree rappresentative città, era il 'Piano dei colori'. Quindi sarei in grado di produrre un risultato cromatico ancora migliore rispetto alla Chicchio" chiosa De Luca.

I progetti per gli ospedali

Il governatore della Xampania ha annunciato anche una serie di interventi in ambito sanitario. "È partita la gara per l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per 30 milioni di euro". Poi ha parlato anche della gara del "Ruggi d'Aragona" di Salerno (la cui gara è scaduta" e del "Santobono" che "dovrà diventare un polo pediatrico di livello nazionale". Per l'ospedale unico della penisola sorrentina "si potrà approvare rapidamente il progetto e puntimao a partire con la gara a inizio estate" mentre nelle nuove terme sarà realizzato il nuovo ospedale di Castellammare di Stabia. "Il panorama di interventi è immenso, è in atto il più grande di rinnovamento e costruzione di ospedali in Campania che si sia mai fatto", ha proseguito ricordando che si sta lavorando per le 172 case di comunità in Campania "ma c’è la grande incognita sul dopo; chi ci metteremo dentro?".

Lo scudetto del Napoli

"Lo scudetto del Napoli merita di essere festeggiato”. De Luca, sempre durante la diretta Facebook, ricordato quanto si è deciso per l'assistenza sanitaria, che è stata messa a disposizione la Protezione civile e annuncia "che si farà un bando pubblico per scegliere per il 4 giugno per avere dei collegamenti televisivi in diretta"; il 4 giugno è il giorno della festa ufficiale. "Daremo una mano perchè ci sia una giornata di grande serenità e gioia", ha proseguito rivolgendo un appello che si "faccia in nodo che con responsabilità non diventino giornate di paura".