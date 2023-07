Campania: De Luca non va da Schlein, ma inaugura il nuovo treno Roma-Pompei con Meloni

Vincenzo De Luca continua ad essere al centro della politica regionale e nazionale. Dopo aver disertato per due giorni la kermesse organizzata dal suo partito, il Pd, a Napoli contro l’Autonomia Differenziata, a cui ieri ha partecipato anche la segretaria nazionale Elly Schlein, oggi il governatore della Campania non è voluto mancare all’inaugurazione della prima corsa del treno ad Alta Velocità che collegherà Roma Termini con la stazione di Pompei.

L'incontro

E’ stato proprio De Luca, insieme al sindaco Carmine Lo Sapia e il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, ad accogliere il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che hanno voluto visitare anche gli scavi di Pompei. Presente anche il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli insieme ai parlamentari campani di Fratelli d’Italia, tra cui i salernitani Imma Vietri (deputata) e Antonio Iannone (senatore). Insomma, De Luca ha preferito mostrarsi in pubblico con l’ “avversaria” Meloni e non con la segretaria del suo partito, con la quale la tensione resta altissima.

Il commento di Meloni

"Sono molto contenta di partecipare al viaggio inaugurale del treno ad Alta velocità che collega direttamente la città eterna con Pompei, uno dei siti archeologici dei quali andiamo maggiormente fieri. Questa iniziativa - ha spiegato la premier - speriamo abbia un successo tale da essere implementata in termini di tratte e potrà essere più fruibile, perché - ha aggiunto - il nostro obiettivo è quello di collegare il grandissimo patrimonio che abbiamo anche a una fruibilità e una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale, e mettere insieme così la nostra cultura, la nostra tradizione con la modernità che offre il nostro tempo. Quindi voglio ringraziare l'iniziativa del ministro Sangiuliano, le Ferrovie italiane per questo segnale molto importante che danno su un sito come questo".