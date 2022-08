Riapertura scuole, De Luca: "Non ci sono emergenze, ma valuteremo dati Covid"

"Non abbiamo segnali di particolari emergenze". È quanto afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in vista dell'avvio dell'anno scolastico, in programma per il 13 settembre.

L'anno scolastico

"È un tema delicato - spiega De Luca - affrontiamolo alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico. In ogni caso valuteremo i dati Covid". "Noi - aggiunge il governatore - abbiamo fatto tutto il possibile per avviare l'anno scolastico in serenità, poi, verso il 10-12 settembre ci regoleremo. Noi agiamo sempre sulla base delle valutazioni che fanno le autorità sanitarie. A volte, negli anni scorsi, quando abbiamo assunto anche decisioni non semplici di chiusura, non lo facevamo per divertimento ma perché dalle Asl ci arrivava la notizia di contagi spaventosi nell'area tra i 10-17 anni".