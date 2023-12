Vincenzo De Luca: "Con l'autonomia differenziata penalizzato il Sud"

"Siamo combattendo da qualche mese contro il dimensionamento del sistema scolastico nel nostro Paese. Il progetto ministeriale sulle autonomie scolastiche si tradurrà alla fin fine in una riduzione del numero delle scuole e anche in una riduzione del personale scolastico docente e non docente". È quanto affermato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto oggi a Baronissi in occasione del via ai lavori in una nuova scuola nella frazione di Sava. "Io credo che dobbiamo combattere anche perché - osserva il governatore campano - se va avanti l'ipotesi di autonomia differenziata uno dei punti sui quali il Sud sarà penalizzato è la scuola pubblica: autonomia differenziata significa fare contratti integrativi regionali per dare di più in termini di stipendi ai docenti e ai medici. Questo significherebbe la condanna a morte per il Sud".