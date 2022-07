De Luca: "Terzo mandato alla Regione? Democrazia è presentarsi ai cittadini"

"Terzo mandato? Democrazia è presentarsi ai cittadini". Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a margine dell'inaugurazione del Giffoni Film Festival 2022 ha commentato le ultime sul governo e sul suo possibile terzo mandato alla guida della Regione.

Terzo mandato

A porgli la domanda un giovane giurato: "Democrazia - ha sottolineato De Luca - è presentarsi ai cittadini e permettere loro di votare". Inevitabile anche una battuta sulla fine del governo Draghi: "Stiamo dando uno degli esempi di una democrazia che può morire perché una democrazia che si riduce ad un grande circo equestre come quella italiana, ad un grande pollaio come quello che si è presentato in Parlamento in queste due giornate è una democrazia che rischia davvero di morire".