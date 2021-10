Covid, De Luca: "In Campania raggiungiamo l'80% di vaccinati over 12 con doppia dose"

"Questa settimana raggiungiamo l'80 per cento di vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni nella nostra regione". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Un dato che mi inorgoglisce – spiega De Luca - I vaccinati con doppia dose 12-19 anni sono sul 62 per cento, che è un risultato interessante. Fino al 92 per cento fascia 75-85-90 anni. Il dato medio è che l'80 per cento della popolazione è immunizzata - ribadisce il governatore campano - Un risultato importante. Siamo chiamati ad avere prudenza. Fra di noi ci sono ancora cittadini non vaccinati. Non perdiamo tempo dobbiamo essere prudenti e responsabili. Se saremo responsabili riusciremo a rilancio l'economia del nostro territorio".

Terza dose e trasporti

La campagna vaccinale, dunque, prosegue: "Buone notizie: l'Italia comincia a riaprire un po' tutte le attività, grazie a quelli che si sono vaccinati, altrimenti saremmo ancora in lockdown" ha aggiunto De Luca: "Siamo partiti con la somministrazione della terza dose per persone anziane, persone fragili, personale sanitario, e siamo la prima regione d'Italia a essere partita con la campagna di vaccinazione anti influenzale, siamo partiti il 1° ottobre. Nell'ambito della scuola non registriamo ad oggi, ed è passato un mese. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi. Sull'aumento degli autobus destinati al trasporto scolastico siamo la regione che ha avuto l'incremento maggiore: 950 autobus in più in Campania per la scuola, rispetto ai 644 della Lombardia e i 202 della Regione Lazio. Dunque abbiamo fatto un lavoro importante, grazie al senso di responsabilità dei cittadini in primo luogo, e li ringrazio, del personale sanitario, del personale del mondo scolastico e dei trasporti, di tutte le istituzioni. Ci stiamo avviando, se Dio vuole, a uscire dal tunnel".